DEL 3 AL 6 DE ENERO SE LLEVARÁ A CABO VACINACIÓN

ATENCIÓN EL COMITÉ ESTATAL DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 QUE ENCABEZA EL IMSS DA A CONOCER QUE DEL 3 AL 6 DE ENERO SE LLEVARÁ A CABO:
VACUNACIÓN DE SEGUNDA DOSIS PARA MENORES DE 15 a 17 AÑOS SIN COMORBILIDADES Y EMBARAZADAS
VACUNACIÓN DE PRIMERAS DOSIS PARA MENORES DE 14 a 15 AÑOS SIN COMORBILIDADES Y EMBARAZADAS
Horario: 9:00 A.M a 17:00 P.M
RECUERDEN QUE LAS Y LOS MENORES DE EDAD DEBEN ACUDIR
ACOMPAÑADOS DE SU MADRE, PADRE O TUTOR.
NOTA: En el caso de menores de 14 a 15 años lléveles con la curp actualizada y ahí les emitirán el registro.
Las embarazadas deben tener al menos 9 semanas de gestación.