Chief Guzmar, el pueblo tiene otros datos.

CAMINANTE

Toño Martinez

Haced sabed al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPuPC) de San Luis Potosí, Guzmar Angel González Castillo que el pueblo, la raza o la gente no le creyó el informe sobre la reducción en la incidencia delictiva de alto impacto y común en el

2023 que presentó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y que usted retransmitió, porque tiene otros datos.

Se preguntara porque jefe ( chief) en inglés y no en español, pero es para que los paisanos que trabajan en Estados Unidos y dicen que se les olvidó su lengua natal – ya ve como son – porque ya se sienten gringos- sepan de quién hablamos.

La incredulidad viene desde la titular de Seguridad Pública en el país Rosa Icela Rodríguez Velázquez – potosina por cierto- porque le gusta mas presentar datos que le gusten y quiere escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador y no los que esperan los mexicanos envueltos en un tornado de violencia, asesinatos, feminicidios, plagios, enfrentamiento entre grupos delictivos, extorsión, asaltos en zonas urbanas y carreteras, tonos balaceras y amenazas, violencia familiar y lesiones.

Se desvive en gratitud y elogios a su patrón, ocultando las cifras negras.

Eso sin considerar que muchos delitos no se denuncian porque como dice la gente, de que sirve.

Acuérdese jefe de seguridad que tan solo en el primer trimestre del año pasado y con base al registro del semáforo Delictivo y RR& Asociados San Luis Potosí había regresado a primeros lugares en 5 delitos de alto impacto y para agosto se mantenía

Claro, sería injusto no reconocer las ganas que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la SSPyPC a su cargo y el apoyo de las Guardias Civil Estatal y respaldo de la Guardia Nacional con el Ejército están poniendo a encarar la delincuencia, pero los números en avances no corresponden a los delitos y crímenes que se cometen en cada región de San Luis Potosí que aún presentan marcada diferencia entre cifras complacientes y las reales.

Cosa de apretar el paso con inteligencia y estrategia y recurrir menos al populismo.

