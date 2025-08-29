16.3 C
VAN A GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES Y LOS SITIOS HISTÓRICOS DEL ESTADO

viernes, agosto 29, 2025

EN COMISIONES APRUEBAN INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO: DIP. ARANZAZU PUENTE BUSTINDUI

Con el fin de observar las normas de higiene para la preservación de la limpieza de las zonas y caminos turísticos, y su conservación de las áreas naturales, para una convivencia social y la adecuada utilización de los servicios y establecimientos turísticos, así como para la protección y conservación del patrimonio histórico, cultural y turístico, la Comisión de Fomento al Turismo de la LXIV Legislatura, aprobaron la iniciativa para reformar la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí.

Se plantea que se deben implementar estrategias para que se respete el entorno natural y cultural de los sitios en donde se realizan las actividades turísticas, esto a través de la concientización de las personas que visitan los lugares naturales para un mayor cuidado del medio ambiente.

La presidenta de la Comisión, diputada María Aranzazu Puente Bustindui, indicó “si queremos garantizar un turismo sustentable e inclusivo, únicamente será posible si se trabaja en la protección del entorno natural y cultural y, esa es una tarea de todos”.

Las y los diputados de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado en sesión de trabajo analizaron esta iniciativa que presentó la diputada Roxanna Hernández Ramírez, para reformar las fracciones I, y V, del artículo 69; de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí.

En la actualidad el turismo representa una de las principales actividades económicas y sociales a nivel global, ya que permite el intercambio cultural, el desarrollo regional y la valoración del patrimonio histórico y natural.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.

