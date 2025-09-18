TRABAJARÁ EL CONGRESO DEL ESTADO EN LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA E INDULTO PARA SU APLICACIÓN

SE ABORDARÁN TEMAS SOBRE SEGURIDAD DESDE SU COMISIÓN, YA QUE COORDINAR ESFUERZOS DARÁ MEJORES RESULTADOS: DIP. CUAUHTLI BADILLO MORENO

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, señaló que uno de los principales objetivos en este segundo año de ejercicio legal, será trabajar en la reglamentación de la Ley de Amnistía e Indulto, ya que solamente se aprobó la reforma constitucional pero se requiere que sean funcionales para que su aplicación tenga reglas claras.

Señaló que otro punto importante a trabajar en este periodo ordinario es el tema de la seguridad pública, “ya he estado en reuniones con la coordinadora de las mesas de paz, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Poder Legislativo, y buscaremos estar presentes al menos una vez a la semana”.

El legislador añadió que es necesario cerrar brechas y que haya una participación integral en este tema, porque mientras más se coordinen los esfuerzos serán mejores los resultados, con el objetivo de que los ciudadanos tengan una mejor percepción de seguridad en las colonias, en las comunidades, en los municipios, eso es lo más importante.

El diputado Badillo Moreno añadió que “vamos a darle puntual seguimiento, vamos a retomar algunas tareas que dejamos pendientes, seguir recorriendo los centro de readaptación y reinserción social, para conocer en qué estatus se encuentran, el tema de las certificaciones, son muchos asuntos que tenemos que seguir impulsando”.

“Siempre el trabajo en equipo dará resultados favorables y también tenemos que ir avanzando en las certificaciones de los policías, sabemos que hay municipios donde hay dos policías que tienen una patrulla, hay que buscar el acercamiento con el Secretariado Ejecutivo, tanto a nivel local como a nivel federal, porque, necesitamos conocer de primera mano qué está sucediendo en los ayuntamientos”, puntualizó.