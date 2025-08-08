TRABAJAN PARA DEFINIR LAS DELIMITACIONES TERRITORIALES EN MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CARA A LAS ELECCIONES DEL AÑO 2027: DIP. CÉSAR ARTURO LARA ROCHA

EL CONGRESO DEL ESTADO Y AUTORIDADES DEL INE Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SAN LUISPOTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOSTIENEN REUNIÓN PARA DEFINIR CORRECTAMENTE LOS POLÍGONOS PARA LA ELECCIÓN DEL AÑO 2027

El Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Mexquitic de Carmona, trabajan en una nueva delimitación territorial para definir correctamente los polígonos para la elección del año 2027.

La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, presidida por el diputado César Arturo Lara Rocha, sostuvo una reunión de trabajo con el vocal ejecutivo del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas y representantes de los Ayuntamientos de San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona y Soledad de Graciano Sánchez, para definir los polígonos de cara a las próximas elecciones.

El diputado César Lara, explicó que “actualmente hay algunos polígonos electorales que no están claros en su delimitación territorial; por ello, a petición del INE, estamos trabajando para definir las delimitaciones territoriales, para prevenir lo que pudiera ser un posible conflicto en el futuro”.

Los Ayuntamientos están planteando sus propuestas, las cuales, serán analizadas detenidamente por parte de las autoridades electorales y del Congreso del Estado para tener un dictamen a la brevedad posible y turnarlo al Pleno del Poder Legislativo para su análisis y votación.

Explicó que la ruta que se han trazado, es que los Ayuntamientos presenten sus propuestas en los Cabildos y, una vez que se aprueben sus delimitaciones territoriales, se turnaría la propuesta al Congreso del Estado para que las comisiones respectivas emitan un dictamen.