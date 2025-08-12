TIENE UN AMPLIO CONSENSO LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA GENERAR EL FONDO DE PENSIONES DE POLICIAS MUNICIPALES

SE VA A CONSTRUIR UN DICTAMEN QUE LES GARANTICE SEGURIDAD SOCIAL SIMILAR A LAS CONDICIONES DE TRABAJADORES DEL ESTADO: DIP. CARLOS ARREOLA MALLOL

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, analizará la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para que las y los policías municipales de los 59 ayuntamientos de la entidad tengan una pensión en condiciones similares a las de los trabajadores del estado, dijo el diputado Carlos Arreola Mallol.

El presidente de la comisión legislativa señaló que no se trasgrede la autonomía municipal, “ese debate lo vamos a plantear en la comisión, no se le obliga a ningún municipio a implementar un sistema de pensiones, se abre la posibilidad y claro que es una garantía que todos los policías municipales deben tener y es algo que se debe de asumir”.

“Es algo en lo que todos los tres niveles de gobierno tenemos que colaborar porque lo más importante es que se fortalezca la seguridad pública de los municipios de San Luis Potosí. Es una nueva facultad que se le da al municipio y ya se discute desde principios de semana por lo que se aprobaría en un periodo extraordinario”.

El legislador Arreola Mallol señaló que “podemos construir un dictamen que le garantice a los policías municipales acceso a la seguridad social, que es un deber constitucional que siempre hemos tenido y qué bueno que hoy el Estado tome la iniciativa para lograr esto. Y por parte del Congreso estará todo lo que de nuestra parte tengamos que hacer en la comisión, lo vamos a discutir. Tenemos aportaciones muy importantes para beneficiar a las y los policías”.

El planteamiento es que los policías municipales, por la Constitución Federal, debn ya tener un sistema de pensiones, no se les ha garantizado y ahora toca desde al Estado garantizarles a todos los Ayuntamientos que generen un fondo para que esto comience a operar. Lo más importante es que esto se haga desde el Estado y se haga desde el sector público, eso es muy importante, es una iniciativa que abona a fortalecer la seguridad pública y se construirá un acuerdo para que transite de manera positiva”.