TENDRÁ EL CONGRESO DEL ESTADO SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA APROBAR NUEVA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

A MÁS TARDAR EL 11 DE SEPTIEMBRE ESTARÁ LISTO EL DICTAMEN QUE DEBERÁ TENER EL CONSENSO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El Congreso del Estado llevará a cabo un periodo extraordinario de sesiones el próximo 14 de septiembre, para votar en el Pleno, el dictamen que expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado Héctor Serrano Cortés.

El nuevo Poder Judicial que inicia funciones el 15 de septiembre, tendrá un instrumento legal que regirá sus actividades, por lo que el Poder Legislativo ya trabaja en los diversos temas que son producto de mesas de trabajo y de las propias propuestas presentadas por los administradores de la justicia.

Expuso que “el 11 de septiembre es la fecha límite para que en comisiones se vote, se dictamine la propuesta que exista en torno al documento que se presentó y, que se adhieran nuevas propuestas. Tenemos el tiempo suficiente para poder hacer una ley y lo que buscamos es el consenso de todos los grupos parlamentarios, del Poder Judicial y del Ejecutivo del Estado”.

El diputado Serrano Cortés señaló “consideramos que deben ser escuchados a quienes de una u otra manera deben de incidir en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluso de catedráticos expertos en la materia que conocen muy bien del tema y que no por premura vamos a dejar de escuchar”.

Manifestó que “las mesas de trabajo continúan. La comisión legislativa está convocará para el día 11 de septiembre a fin de emitir el dictamen y estar en condiciones de llevarlo al Pleno en tiempo en periodo extraordinario, a fin de que el día 15, al entrar en funciones el nuevo Poder Judicial, tenga ya su Ley Orgánica”.