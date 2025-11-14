13.9 C
CONGRESO

SERÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL CUANDO SE CANALICEN RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS SOBRE DIVERSOS ORDENAMIENTOS: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

jueves, noviembre 13, 2025

NO SE TIENE CONTEMPLADO NINGÚN AJUSTE A LA ALZA EN LA DIETA DE LAS Y LOS LEGISLADORES, NI SIQUIERA EL PORCENTAJE INFLACIONARIO

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, afirmó que en el ejercicio fiscal 2026 se contemplan recursos para la realización de consultas sobre diversos ordenamientos legales ordenadas por los órganos jurisdiccionales correspondientes.

Señaló que no se tiene contemplado en el presupuesto del próximo año, ningún ajuste a las dietas de las y los integrantes de la LXIV Legislatura, “incluso decreció la dieta para los diputados desde la pasada Legislatura. Se presentó la propuesta para reducirlo y hasta este momento, ni siquiera ha sido un tema que hayamos propuesto en la mesa, seguiremos con la misma dieta”.

Asimismo, expuso que en la adecuación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2025 del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado recibirá recursos por el orden de 10 millones de pesos que se canalizarán al tema de los trabajadores que tienen incrementos normalmente al año o cada año, “y en el caso de lo que hemos observado por parte del gobierno, pues es esta necesidad de atender las pensiones”.

“Hay un fondo de pensiones que no es suficiente, y entonces quien tiene que subsidiar es el gobierno, y tiene que hacer los ajustes necesarios para cubrir esos compromisos que son evidentemente históricos”, explicó el diputado Serrano Cortés.

Añadió que “el presupuesto que se está dando es para ajustar lo que se autorizó para este ejercicio. El que viene, que será entregado el 20  de noviembre, debe de contemplar, el tema de las consultas; por parte nuestra ya presentamos la solicitud tendrá que venir por parte del Ejecutivo la propuesta y la inclusión o no, dependiendo de cómo lo presente el propio responsable de finanzas”.

“Pero nosotros ya lo solicitamos, que es lo que hemos estado insistiendo. De hecho, se sabe que hay un ordenamiento y estamos obligados a trasladar a quien corresponde esa responsabilidad de enviar el recurso, pero será evidentemente para el ejercicio 2026”, puntualizó el diputado Héctor Serrano.

