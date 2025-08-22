23.2 C
CONGRESO

SE TIENE UN AVANCE DEL 90 POR CIENTO EN LA REVISIÓN DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

jueves, agosto 21, 2025

EL CONGRESO DEL ESTADO CUMPLIRÁ EN TIEMPO CON LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY PARA CONTAR CON UN NUEVO PODER JUDICIAL FORTALECIDO: DIP. JESSICA GABRIELA LÓPEZ TORRES

La diputada Jessica Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia de la LXIV Legislatura, afirmó que el Congreso del Estado cumplirá en tiempo con la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual, tiene que estar antes del 15 de septiembre.

“En comisiones estamos revisando las iniciativas para la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Todavía estamos en tiempo, esta ley tiene que estar aprobada antes del 15 de septiembre, que es la fecha en que los magistrados toman protesta. Todavía tenemos los primeros días de septiembre para llamar a un periodo extraordinario y, sin mayor tema salga adelante la iniciativa”, explicó.

La diputada Gabriela López, informó que en las comisiones se tiene un avance del 90 por ciento en la revisión de la iniciativa, por lo tanto, seguramente se podría convocar a un periodo extraordinario para votarlo en el Pleno del Congreso del Estado, antes del 15 de septiembre.

Lo que se está buscando en el Congreso del Estado, es que las propuestas para la nueva Ley, no contravengan con la Constitución y, así lograr un nuevo Poder Judicial, completamente fortalecido.

