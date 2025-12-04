SE REALIZA FORO DE PARLAMENTO ABIERTO, “INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU REGULACIÓN ÉTICA EN SAN LUIS POTOSÍ Y MÉXICO”

SAN LUIS POTOSÍ ABRE EL DEBATE EN EL TEMA DE LA REGULACIÓN DE APLICACIONES DE I.A.: DIP. CARLOS ARREOLA MALLOL.

El Congreso del Estado, a través del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, inició los trabajos del Foro de Parlamento Abierto, “Inteligencia Artificial y su Regulación Ética en San Luis Potosí y México”, con la ponencia “Horizontes, oportunidades y riesgos de la Inteligencia Artificial en el sector público”, del Dr. Rodrigo Florencio da Silva del Instituto Politécnico Nacional.

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, señaló que con este foro se da paso al debate en el uso de la Inteligencia Artificial, “y cómo coexistimos con ella, cómo impacta en nuestra biología, en nuestra política, en nuestra mente, y cómo tenemos que empezar a buscar marcos regulatorios como toda herramienta, para que esto no genere conflictos en la sociedad, que si bien ya se dio un primer paso, la IA y todas sus implicaciones bioéticas tienen muchas conductas que revisar, que analizar”.

Destacó que San Luis Potosí, es el primer estado en México en tipificar delitos por uso malintencionado de la IA, y por ello es importante abrir el debate en este tema.

El ponente Rodrigo Florencio da Silva, señaló que el uso de aplicaciones de IA se ha incrementado en los últimos años, pero ante un uso irresponsable que genere un daño a la sociedad, es importante tener normas que puedan regular su uso y establecer penalizaciones, ya que por medio de estas herramientas se pueden crear noticias falsas con apariencia profesional, imágenes hiperrealistas que nunca existieron, videos falsos, u opiniones automatizadas en redes sociales, entre otros.

Agregó que el primer paso para un buen uso de la IA es la sensibilización, trabajo que debe iniciar desde las escuelas, con elementos éticos, que permitan establecer un comportamiento adecuado y evitar la propagación de información falsa.

“El primer reto es formativo, de los ciudadanos, la sensibilización adecuada del uso y que las personas puedan corroborar la información a la que se exponen de fuentes confiables, y en el caso de la regulación, en México va avanzando, aquí en San Luis Potosí ya hay una reforma en ese sentido”.

Destacó que la libertad de expresión en el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial, como es el caso de Chat GTP, Gemini, o Open IA, no puede estar por encima de la ley, “y se debe comunicar con datos reales, es importante tener la ética presente, si tengo la libertad de expresión pero siempre mostrando algo que sea verídico”.

Indicó que Brasil es uno de los primeros países en el mundo donde prioriza el uso de IA de manera ética, en gobernanza y transparencia, enfatizando su uso en materias de salud, educación, seguridad y justicia, además de establecer sanciones para combatir fake news durante elecciones e identificación de contenido manipulado.

En Argentina se utiliza para el análisis de grandes bases de datos judiciales, para detección de redes de corrupción, para la detección de fraudes en pensiones y beneficios sociales; Colombia en analítica predictiva en movilidad, en salud pública para detección de riesgos epidemiológicos en comunidades vulnerables; y Chile donde tienen un enfoque en derechos humanos, ética y gobernanza y para prevención de incendios forestales.

En México, se utiliza el uso de chat bots en algunos estados del país, para apoyo en labores de vigilancia, y para monitoreo ambiental, incendios e hidrología, y para reconocimiento facial.

Posteriormente, se dio paso a la Mesa “Ética, gobernanza y regulación de la inteligencia artificial en la política en el Estado”, con la participación como moderador el Ing. Hugo Contreras, y como Ponentes la Ing. Laura Alma Díaz Torres del Instituto Politécnico Nacional; Dr. Luis Ángel Lara de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Héctor Pérez González, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la Maestra. Miriam Padilla.

En esta Mesa se trataron temas relacionados con la digitalización y ciberseguridad con el uso de aplicaciones de IA, así como la protección de datos personales, con una legislación que impulse el talento de las personas y la industria de manera responsable; el derecho de autor y obra; la capacitación de empleados en modelos de automatización; y ciencias computacionales y sistemas generativos,

Se indicó que México debe caminar a un modelo híbrido, donde se combinen los enfoques de las regulaciones internacionales, considerando la protección de derechos y confianza; flexibilidad para innovar y permitir que startups y academia se desarrollen sin cargas excesivas; y la visión estratégica de que la IA que es crucial para la competitividad y el crecimiento nacional.