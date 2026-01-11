SE PROPONE EXHORTAR A INTERAPAS, CEA Y CONAGUA PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE EVITEN QUE AGUAS NEGRAS LLEGUEN A PRESA SAN JOSÉ.

ES DERECHO DE LOS CIUDADANOS QUE EL AGUA ESTÉ LIBRE DE CONTAMINACIÓN Y EVITAR QUE PUEDA SER UN VEHÍCULO PARA ADQUIRIR ENFERMEDADES: DIP. CUAUHTLI BADILLO MORENO.

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno propuso un Punto de Acuerdo para exhortar a INTERAPAS, CEA y CONAGUA a informar qué acciones aplican para evitar que aguas negras lleguen a la presa San José.

En el mismo exhorto, se busca que dichas autoridades precisen si realizan labores de limpieza, en qué consisten y qué medidas tomarán para prevenir la proliferación de lirio y el desfogue de aguas negras.

Señala en su exposición de motivos, que desde hace algunos años la presa San José está invadida por lirio acuático, que es una planta flotadora, una especie de raíz acuática que degrada el medio ambiente; principalmente los residuos que dejan en el agua al conjuntarse con compuestos químicos para su potabilización.

El incremento en la evaporación debido a la actividad metabólica del lirio puede tener serias implicaciones en aquellos lugares en donde el agua es escasa o secar completamente los cuerpos de agua, entorpece el libre flujo del agua, pone en riesgo a los seres vivos que habitan en el afluente y se vuelve criadero de insectos transmisores de enfermedades.

Indica que recientemente, iniciaron los trabajos de limpieza para retirar esta planta de la presa San José, lo cual representa es una solución importante y urgente, pero parcial. El verdadero problema estriba en el origen de los nutrientes que genera el rápido crecimiento y mantenimiento de esta planta: las aguas negras. De esta manera, el quitar la planta representa una medida inefectiva, pues no pasará mucho tiempo para que vuelva a crecer e invadir la presa.

Por lo tanto, es urgente atender el problema de la contaminación del agua de la presa San José, agua residual proveniente de fraccionamientos y comunidades como Escalerillas, Mesa de Conejos, Col. Insurgentes, La Pilita, tierra Blanca, etc. poniendo a funcionar la planta tratadora de Escalerillas y que se le diera otro tipo de uso a las aguas residuales.

El exhorto se turnó a la Comisión del Agua para su análisis