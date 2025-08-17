SE GARANTIZA LA LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

EL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ REFORMAS A LA LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, INICIATIVA IMPULSADA POR EL DIP. MARCO ANTONIO GAMA BASARTE

A iniciativa del diputado Marco Antonio Gama Basarte, el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, para fomentar la libertad en la toma de decisiones de las personas adultas mayores, la práctica de sus derechos, apoyado por su familia en función social del que es sujeto este grupo.

En el dictamen respectivo, se señala la importancia de fomentar la libertad respecto a la toma de decisiones, persiguiendo el objetivo de respetar la autonomía en la vida de los adultos mayores, en un contexto de observación y práctica de sus derechos, apoyados por su familia, en armonía con su función social.

Con esta modificación, se busca fortalecer el bienestar físico y emocional de los adultos mayores el que se les provea de un ambiente que favorezca su autoestima, la libertad respecto a la toma de decisiones, persiguiendo el objetivo de respetar la autonomía en la vida de los adultos mayores, en un contexto de observación y práctica de sus derechos, apoyado por su familia.

Ello, fomentará las relaciones sociales con otras personas con las que puedan compartir intereses, recuerdos, diversión y, principalmente, donde se valore la experiencia y sabiduría que han adquirido a través de su vida.

También con la modificación se estará en concordancia con lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene como propósito que las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, las familias y la sociedad organizada, confluyan en políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, para que haya continuidad, coherencia, focalización e impacto en el bienestar social del sector.