SE FORTALECERÁN LAS INVERSIONES A TRAVÉS DEL “EMPRENDIMIENTO VERDE”: DIP. LUIS EMILIO ROSAS MONTIEL

EN COMISIONES SE APROBÓ LA INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

La Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, aprobó la iniciativa que promueve el diputado César Arturo Lara Rocha, para reformar la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí en materia de emprendimiento verde e integración del Consejo de Desarrollo Económico Sustentable, y la Competitividad del Estado donde se contempla incluir a la titular de la Secretaria de la Mujer e Igualdad Sustantiva, así como un representante del sector obrero.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, diputado Luis Emilio Rosas Montiel, explicó que la presente reforma, tiene tres principales objetivos, “el primero es Introducir en la norma el término emprendimiento verde, con la intención de acompañar los esfuerzos de los gobiernos para transitar hacia una reactivación económica más verde y más justa”.

Además se promoverán y apoyarán negocios verdes, productivos y sostenibles, especialmente, entre las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, como estrategia para que puedan hacer frente al desempleo, la informalidad y el subempleo, accediendo a condiciones de empleo dignas, que les garanticen una mejor calidad de vida.

Se realizan diversas adecuaciones con la intención de implementar el lenguaje inclusivo dentro de la legislación, no solo como una muestra de reivindicación sino también como un signo del reconocimiento hacia las mujeres, a las diversidades y a las personas históricamente en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, se propone que se incluya en el Consejo para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, a la titular de la Secretaria de la Mujer e Igualdad Sustantiva, así como a un representante del sector obrero de nuestro Estado, lo anterior como medidas estratégicas necesarias para seguir construyendo una economía verdaderamente incluyente y moderna.

El dictamen será enviado al Pleno para su votación.