SE FORTALECE EL MARCO LEGAL PARA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES: DIP. ROXANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

FUERON APROBADAS REFORMAS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura, aprobó el dictamen que plantean reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, incorporando definiciones sobre la figura del agresor, la debida diligencia, enfoque diferencial y la violencia escolar.

La presidenta de la comisión y promovente de estas reformas diputada Roxanna Hernández Ramírez, explicó que se incorpora el concepto de Registro Nacional de Medias y Órdenes de Protección de las Mujeres o Adolescentes, Niñas, y Niños, así como la obligación de suministrar información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Como parte de las definiciones establecidas en el decreto se encuentra la figura de agresor, que es la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres, mientras que la figura de la debida diligencia, es la obligación de las personas servidoras públicas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de manera oficiosa, oportuna, competente, independiente, imparcial, exhaustiva y garantizando la participación individual y colectiva de las mujeres, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia y la reparación integral y transformadora.

La figura de enfoque diferencial, tiene como objetivo visibilizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Además, de la violencia vicaria, que se establece con mayor claridad y como parte de la homologación que se tiene de las reformas a nivel nacional en esta materia”.

La legisladora Roxanna Hernández Ramírez, destacó que en lo que se refiere a la violencia escolar, se establece que es toda agresión realizada dentro del ambiente de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de forma verbal, física, psicológica, patrimonial, cibernética y sexual, por los actores que conforman la comunidad escolar. El dictamen será turnado al Pleno para su análisis y votación.