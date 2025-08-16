SE DEBEN REFORZAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA PARA ASEGURARSE QUE LOS MOTOCICLISTAS CUMPLAN CON LA LEY DE TRÁNSITO ESTATAL

LOS MOTOCICLISTAS DEBEN PORTAR CASCOS DE SEGURIDAD Y TIENEN QUE CIRCULAR POR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN QUE LES CORRESPONDE: DIP. JOSÉ ROBERTO GARCÍA CASTILLO

Los usuarios de motocicletas deben cumplir con lo establecido en la Ley de Tránsito, tanto en la portación de casco de seguridad como en la circulación por las diferentes vías de comunicación como calles, avenidas e incluso carreteras, señaló el diputado José Roberto García Castillo.

Reconoció que la motocicleta es un medio de transporte económico que se ha popularizado, principalmente entre los jóvenes, por lo que es necesario que las autoridades fortalezcan los operativos de prevención para asegurar que utilizan correctamente los cascos de seguridad, y que circulan por las vías que les corresponde.

“Es un medio de transporte económico que nos ayuda a trasladarlos de un lugar a otro y facilita mucho las comunicaciones, llegar a nuestro destino, pero creo que es momento de poner atención, sobre todo en el enfoque a los jóvenes, porque se están registrando muchos accidentes por imprudencia al conducir, porque lo hacen en estado de ebriedad, o hasta haciendo acrobacias en las vías públicas, poniendo en riesgo no solo su vida, sino la vida de las demás personas”.

Consideró necesario que las autoridades de tránsito municipales fortalezcan los operativos de prevención y concientización entre los motociclistas para, en primera instancia advertir del cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención, y en una siguiente etapa, iniciar con las posibles sanciones, esto con el fin de evitar accidentes graves.

“Creo que es momento de aplicar medidas, decirle a las autoridades de tránsito en los municipios que informemos a la ciudadanía, a los jóvenes, que porten correctamente el casco, y cumplan con la ley, de lo contrario, que se apliquen las sanciones correspondientes”, finalizó.