SE DA UN PASO IMPORTANTE AL TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES

LA IMPLEMENTACIÓN DE BRECHAS CORTAFUEGO AYUDARÁ A EVITAR LA AFECTACIÓN DE GRANDE ÁREAS POR ESTOS SINIESTROS: DIP. TOMÁS ZAVALA.

A fin de prevenir y combatir los incendios forestales, mediante la creación estratégica de las brechas corta fuego en puntos de riesgo para evitar que una llama pequeña se convierta en un incendio de gran magnitud, que afecte a centenares de potosinos, se aprobaron reformas a la Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa, propuesta por el diputado Tomás Zavala González incorpora que en las zonas donde se han registrado incendios de manera reiterada se lleven a cabo acciones preventivas, como la creación de “Brechas corta fuego”, que es una franja permanente de ancho variable, libre de vegetación hasta el suelo mineral, que sirve como barrera artificial para detener y controlar el avance del fuego.

Es importante señalar que una brecha corta fuego es de suma importancia en la prevención y manejo de incendios, sin embargo, precisamente por la carencia de las mismas de manera preventiva, es que muchos de estos salen totalmente de control, considerando que las quemas agrícolas son la principal causa de grandes incendios forestales de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Para su creación los combatientes de incendios forestales tienen la labor de remover todo el material combustible con apoyo de herramienta especializada como un rastrillo, mcleod, pulasky y pala que son utensilios de uso forestal.

Es importante tomar acciones preventivas en materia de incendios forestales, pues existen zonas que ya están identificadas como de alto riesgo debido a la ocurrencia reiterada de incendios, por lo que mediante la reforma al artículo 25 de la Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el Estado de San Luis Potosí, a través de la implementación de brechas cortafuego o líneas negras ayudará a evitar la afectación de grande áreas por incendios forestales.