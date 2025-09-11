SE BUSCARÁ QUE EN EL PRESUPUESTO 2026, EXISTAN RECURSOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA ZONA INDUSTRIAL

HAY AVANCES IMPORTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA VÍA ALTERNA: DIP. LUIS EMILIO ROSAS MONTIEL

El diputado Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, indicó que se buscará trabajar de manera conjunta con las cámaras empresariales y el Gobierno del Estado, a fin de establecer en el presupuesto 2026, recursos para la rehabilitación y mantenimiento de vialidades de la zona industrial.

“Hay que reconocerlo, ya se inauguró la vía alterna hace apenas dos semanas, todos estamos contentos por tener esta obra de infraestructura que estaba rezagada durante sexenios completos y esperaremos el proyecto que adelantó la presidenta de CANACINTRA, y con mucho gusto haremos lo necesario para que llegue a buen puerto y para poder impulsarlo desde el Congreso”.

Precisó que es importante apoyar las acciones que se enmarquen en el paquete presupuestal para el próximo ejercicio fiscal 2026, a fin de lograr un crecimiento económico para el estado, y que permita conjugar los proyectos federales en el mismo sentido.

El legislador Rosas Montiel manifestó que la comisión legislativa de Desarrollo Económico y Social trabaja también en la integración de una iniciativa de Ley de Economía Circular, en donde se estarán incluyendo las propuestas de las cámaras empresariales como CANACINTRA e IPAC.

“La Ley de Economía Circular que estaremos presentando en los próximos meses, ya estamos platicando con CANACINTRA y también con IPAC, nos están ayudando, ellos saben que tienen las puertas abiertas desde que empezamos la Legislatura”.