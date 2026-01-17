SE BUSCA INCORPORAR EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA FORTALECER LA FUNCIONALIDAD ECOLÓGICA E HIDROLÓGICA

LA DIP. NANCY JEANINE GARCÍA PROPONE REFORMAS A LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO

La diputada Nancy Jeanine García Martínez propuso una iniciativa para modificar la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí, a fin de incorporar el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza (SbN), el cual integra prácticas tradicionales y conocimientos ancestrales dirigidos a fortalecer la funcionalidad ecológica e hidrológica.

Esta reforma plantea incorporar los conceptos de diseño urbano resiliente, entendido como el conjunto de estrategias de planificación, ordenamiento y desarrollo del espacio urbano orientadas a fortalecer la capacidad de las ciudades para anticiparse, resistir, adaptarse y recuperarse ante riesgos de origen natural o antrópico, garantizando la seguridad, funcionalidad y bienestar de la población, mediante soluciones sostenibles, inclusivas y de largo plazo.

Sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), entendido como el conjunto de técnicas que reproducen los procesos hidrológicos naturales, y que complementan al drenaje tradicional para la gestión de las escorrentías a través del proceso de retener, ralentizar, almacenar, tratar e infiltrar el agua, bajo el enfoque de las soluciones basadas en la naturaleza.

Y, soluciones basadas en la naturaleza (SbN), entendidas como las acciones orientadas a proteger, restaurar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas naturales y modificados, con el propósito de enfrentar desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los riesgos de desastres y la seguridad hídrica y alimentaria, generando beneficios para las personas y la naturaleza imitando sus propios procesos.

Señala la legisladora que entre estas técnicas se encuentran, por ejemplo, la restauración con curvas a nivel, empleadas para reducir la erosión del suelo, mejorar la retención de agua y nutrientes y promover el crecimiento de la vegetación, entre muchas otras acciones de carácter restaurativo.

Indica que las soluciones basadas en la naturaleza, buscan consolidar un enfoque ecológico y territorial que promueva la protección, conservación y restauración de ecosistemas, la gestión sostenible del agua, la reducción de riesgos ante fenómenos climáticos extremos y la mejora de la infraestructura verde urbana y rural.

Con ello se pretende fortalecer a la comunidad, incrementar la captura de carbono, recuperar servicios ecosistémicos esenciales y asegurar que la planeación territorial y el desarrollo urbano incorporen criterios de sostenibilidad y equilibrio ambiental, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

La iniciativa se turnó para su análisis, a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.