SE BUSCA ATENDER LA PROBLEMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER INFANTIL EN SAN LUIS POTOSÍ: DIP. FRINNÉ AZUARA.

SE PROPONE EXPEDIR LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CANCER EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Con el objetivo de atender la problemática en la atención del cáncer infantil, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, propuso la iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora señala que esta nueva legislación, tiene por objeto establecer lineamientos para el oportuno diagnóstico, registro, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento así como la vigilancia epidemiológica del cáncer en la infancia y la adolescencia, para contribuir en la disminución de la mortalidad, con estándares de calidad, seguridad y control que garanticen el derecho a la salud consagrado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones generales en materia de salud y detección oportuna del cáncer.

Señala que estas disposiciones estarán en concordancia con lo establecido en la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, vigente desde 2021, la cual establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.

Se establece que la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus competencias, serán las autoridades encargadas de la instrumentación de la Ley, para lo cual impulsarán la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, con el fin de fortalecer los servicios integrales en la materia.

Para tal efecto, promoverá la creación de la Red de Apoyo, y del Frente de Colaboración, con la finalidad de facilitar el acceso a los pacientes y sus familiares a la información relativa a la cobertura de servicios de atención médica y asistencial.

Se consideran como Agentes de Ayuda a las Asociaciones civiles, Organismos no gubernamentales, personas Físicas y Jurídicas, estatales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria ejercen de forma honorifica y altruista, acciones que contribuyen económica, académica, material o humanamente en la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer, quienes se integrarán en un Frente de Colaboración.

La Red Estatal, se constituye por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí; la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE); la Secretaría de Educación; la Secretaría de Salud; la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; el DIF San Luis Potosí; DIF Municipales; y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud San Luis Potosí, quienes definirán los mecanismos de coordinación y colaboración para el fortalecimiento de la atención integral del cáncer infantil en el Estado de San Luis Potosí.

En el aspecto presupuestal se estima que la Ley no implica la creación de nuevas instancias públicas o la creación de nuevas plazas que requieran incorporarse al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, toda vez que el dinero destinado a las estrategias que contiene esta ley, así como el gasto que implicaría ya se encuentra presupuestado en el Proyecto de Egresos.

Ahora bien, se celebrarían convenios de participación de sectores social y privado; al respecto de los donativos en especie y monetarios realizados a las organizaciones y asociaciones civiles, se realizarán en torno a los ordenamientos legales y las atribuciones existentes, recalcando que podrán ser por parte de agentes de ayuda y colaboradores actuando en pro del desarrollo del programa y/o sus objetivos.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México.

En San Luis Potosí, los servicios de salud reportan entre 60 y 70 casos nuevos anuales en población sin derechohabiencia, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

El Hospital Central diagnosticó 36 casos en 2022, mientras que organizaciones como AMANC atienden actualmente a más de 600 niñas y niños, de los cuales 140 están en tratamiento activo.

La evidencia nacional confirma la magnitud del problema: en 2023, el cáncer causó 91,562 defunciones en México (11.4% del total), con una tasa de mortalidad de 70.8 por cada 100,000 habitantes. En población pediátrica, la incidencia es de 89.6 por millón, con mayor riesgo en menores de 5 años.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la comunidad médica, y se turnó para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Hacienda del Estado.