San Luis Potosí
CONGRESO

SE ATENDERÁ LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES

viernes, febrero 6, 2026

SE TRABAJARÁ EN CONJUNTO CON LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y EL GOBIERNO ESTATAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO Y LOS ASPECTOS TÉCNICO-JURÍDICOS EN SU IMPLEMENTACIÓN: DIP. LETICIA VÁZQUEZ Y DIP. HÉCTOR SERRANO

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, sostuvieron una reunión con el Secretario General de Gobierno, Mtro. J. Guadalupe Torres Sánchez y la Fiscal General del Estado (FGE), Lic. Manuela García Cázares, para definir acciones y concretar a la brevedad la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares con la que se atenderán las peticiones de diversos colectivos.

El diputado Héctor Serrano Cortés, manifestó que con la creación de esta Fiscalía, se cumplirán con lo establecido en la legislación federal en la materia, y se brindará una atención integral a los familiares de personas desaparecidas.

“La intención es que, en concordancia con la propia Fiscalía y el Gobierno del Estado, tener una certeza clara que la iniciativa que se promueva por parte del Congreso sea una ley que cuente con todos los elementos necesarios para llegar a buen puerto; San Luis Potosí se ha consolidado en una dinámica de atención oportuna a este tipo de flagelos que lamentablemente se siguen presentando en nuestro país y que San Luis Potosí no es la excepción”.

Señaló que el Congreso del Estado está trabajando para atender los reclamos de diversos colectivos, “cuidando los aspectos financieros y administrativos en coordinación con el Ejecutivo Federal y con la propia Fiscalía General del Estado”.

Por su parte, la legisladora Leticia Vázquez, señaló “nosotros no hemos dejado de trabajar en este tema tan importante para los colectivos, hemos estado buscando acuerdos y concretar los tecnicismos legales, estudiando la iniciativa para que la reforma esté lo más perfecta posible;  tuvimos una reunión con la Fiscal General del Estado y con el Secretario de Gobierno, quienes tienen el mismo interés de que este tema ya sea resuelto, y el dictamen está a punto de terminarse, en unos días más se dará a conocer”.

Precisó que tanto el Congreso del Estado, como el Gobierno Estatal están atendiendo este tema para que sea implementado a la brevedad, de la mejor manera, como un apoyo a los diversos colectivos.

