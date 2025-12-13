SE APRUEBA INICIATIVA PARA DECLARAR EL 22 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL Y DE ARTES”: DIP. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ

EL PROPÓSITO ES VISIBILIZAR A LOS DOCENTES DEDICADOS A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN SUS DIFERENTES EXPRESIONES

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, aprobó la iniciativa para declarar el día 22 de noviembre de cada año como “Día del Maestro de Educación Musical y de Artes”, informó el diputado Crisógono Pérez López.

En la sesión de trabajo, las y los diputados de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología reconocieron que la educación artística en sus expresiones de música, artes visuales, teatro y danza es un componente esencial en la formación integral de la niñez y la juventud.

Las maestras y maestros dedicados a éstas disciplinas, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, emocional, sensorial, social y creativo de la educación; por ello, es indispensable reconocer su labor de manera formal y permanente.

La iniciativa es promovida por el diputado Crisógono Pérez López, así como Juan Carlos Bárcenas Ramírez y Elizabeth Bibiana Guerrero, secretarios generales de las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), respectivamente.

El legislador Pérez López señaló que la música y las artes han acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia, “por ello, es importante visibilizar el trabajo de los maestros de música y de artes, ya que estas habilidades son esenciales para el desarrollo integral del estudiantado, fortaleciendo tanto su pensamiento crítico como su sensibilidad artística”.

Comentó que el docente de educación musical y artística no sólo enseña técnica o contenidos, sino que forma ciudadanía, comunidad y valores, integrando a través del arte el trabajo colaborativo, la identidad cultural y la creatividad.

La iniciativa que busca declarar el día 22 de noviembre de cada año como “Día del Maestro de Educación Musical y de Artes”, será turnada al Pleno del Congreso del Estado, para su discusión y votación.