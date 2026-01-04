SE APRUEBA DECLARAR “DIA ESTATAL DE LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL”

SE CONTRIBUYE PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES, A TRAVÉS DE LA CONCIENTIZACIÓN EN TODOS LOS NIVELES EDUCATVOS: DIP. LUIS FELIPE CASTRO BARRÓN

A propuesta del diputado Luis Felipe Castro Barrón, el pleno del Congreso del Estado aprobó declarar el día 1º de octubre de cada año, como “Día Estatal de la Protección y Cuidado Animal”.

Se indica que para conmemorar dicha fecha, el Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, implementará la “Jornada Estatal de la Protección y Cuidado Animal; Ellos, También Sienten”, dirigida a todos los niveles de educación en nuestro Estado, desde la básica hasta la superior, que consistirá en la concienciación respecto a la protección y cuidado de los animales no humanos, su sentencia y su relevancia en nuestro entorno, así como las bondades de su existencia y la problemática que enfrentan, según su especie y la conexión con la nuestra, así como una breve introducción que permita conocer al estudiantado según el nivel al que vaya dirigida, las leyes que los protegen.

La jornada en la que deberán además realizarse actividades sin fines de lucro tales como conferencias, ceremonias o festivales culturales con esa temática y que concluirá el día 15 quince de octubre.

Al respecto el legislador informó que se busca que sea una conmemoración para llevar a cabo una jornada de concientización en todos los niveles educativos, respecto a la protección y cuidado de los animales y su relevancia en nuestro entorno, sobre todo para atacar la normalización de la violencia de la que son víctimas los animales, erradicar tal conducta y prevenirla.

Mencionó que desgraciadamente las conductas violentas han ido ganando terreno, por lo que es urgente implementar las medidas que sean necesarias para evitarlas y sobre todo para que la niñez y juventud no se acostumbren al maltrato que la mano del hombre ejerce en contra de los animales, “porque se corre el riesgo de que en un futuro desarrollen estas conductas con otras personas y animales, ya que pueden adoptar la idea de que ejercer violencia es aceptable y se puede usar sobre los más débiles”