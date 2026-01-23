SE APRUEBA CONVOCATORIA PARA PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, PARA REALIZARSE EL PRÓXIMO 29 DE ENERO.

SE TURNAN A COMISIONES, INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO PLANTEADOS POR LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA.

En sesión de la Diputación Permanente, se aprobó la Convocatoria a Periodo Extraordinario No. 8, a realizarse el próximo 29 de enero de 2026 a las 10:00 horas, a fin de atender los siguientes asuntos:

Dictamen con Proyecto de Decreto que establece los Coeficientes Aplicables para el Pago de Participaciones e Incentivos a Municipios del Estado de San Luis Potosí, para el Ejercicio Fiscal 2026.

Dictamen con Proyecto de Decreto que modifica estipulaciones de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí.

A la Comisión del Trabajo y Previsión Social se turnó la iniciativa planteada por el diputado Crisógono Pérez López, así como los secretarios generales de las Secciones 26 y 52, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; y la Presidencia Colegiada de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos para adicionar un artículo 70 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Y adicionar un artículo 63 BIS a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, en materia de autonomía sindical.

A la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, se turnó la iniciativa propuesta por el diputado César Arturo Lara Rocha para reformar el segundo párrafo de la fracción XIX; y adicionar la fracción XX, y se recorre la actual fracción XX para ser la fracción XXI, todas del artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, para que las autoridades municipales implementen mecanismos de control, registró y seguimiento de lotes baldíos y casas desocupadas, y presentar las propuestas de acciones que se consideren necesarias y oportunas para atender dicha situación.

A la Comisión de Igualdad de Género, se turnó la iniciativa planteada por la diputada Ma. Sara Rocha Medina para adicionar la fracción X BIS al artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para incorporar el concepto de violencia simbólica de género.

Además, se turnó a la Comisión de Salud y Asistencia Social, el Punto de Acuerdo planteado por la diputada Ma. Sara Rocha Medina, que plantea exhortar, a la Dirección General del IMSS-Bienestar; y a la Secretaría de Salud Federal para que a través del Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, en materia de falta de insumos y medicamentos en Ciudad Valles.

Y, a la Comisión de Derechos Humanos, se turnó el Punto de Acuerdo propuesto por la diputada Diana Ruelas Gaitán, para exhortar a la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores del Estado, en materia de atención, protección y defensa de los derechos de las personas adultas mayores.

Agotados los asuntos, se citó a Sesión Extraordinaria y sesión de la Diputación Permanente, el próximo jueves 29 de enero de 2026 a partir de las 10:00 horas en el Salón “Ponciano Arriaga Leija”, de Jardín Hidalgo 19.