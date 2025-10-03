SE ANALIZA REFORMA A LA LEY DE TRÁNSITO, CON EL OBJETIVO ES RETIRAR LOS VEHÍCULOS CHATARRA EN VÍA PÚBLICA

SE SOLICITÓ LA OPINIÓN DE LA SCT Y DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO: DIP. JACQUELINN JAUREGUI MENDOZA

Integrantes de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes continúan el análisis de las iniciativas para reformar la Ley de Tránsito del Estado, y para retiro de vehículos chatarra en vía pública, informó la diputada Jacquelinn Jauregui, presidenta de esta comisión Legislativa.

La legisladora indicó que se está solicitando opinión tanto a Gobierno del Estado, a través de la Consejería Jurídica, como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para concluir con el análisis y presentar el dictamen correspondiente.

“Se trata de iniciativas de la diputada Martha Patricia Aradillas, dónde vemos el exhorto a los ayuntamientos en relación a los vehículos chatarra, y que nos ayuden los municipios a dar continuidad a estas acciones”.

Explicó que el exhorto plateado busca exhortar respetuosamente a los 59 municipios del Estado de San Luis Potosí, para que a través de la policía municipal intensifiquen operativos para identificar vehículos chatarra y en abandono con el objetivo de evitar focos de contaminación y recuperar los espacios públicos garantizando una movilidad más ordenada y segura.

Con ellos también se evita situaciones de contaminación ambiental y posible presencia de fauna nociva.

También se analiza la iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito del Estado, con el objetivo de incluir el concepto de Sistemas de Retención Infantil, entendidos como dispositivos de seguridad para limitar la movilidad del cuerpo en personas menores de 12 años, a fin de reducir riesgos de lesiones en caso de colisión o desaceleración brusca del vehículo.

Con ellos se busca proteger de manera efectiva a la niñez en sus traslados diarios y en materia de seguridad vial.

Las iniciativas continúan su trámite a fin de dictaminarlas a la brevedad y presentarlas al pleno para su votación.