SAN LUIS POTOSÍ SE CONSOLIDARÁ COMO UN POLO LOGÍSTICO DE DESARRROLLO, GRACIAS A LAS NUEVAS INVERSIONES

LA PROTECCIÓN DE ARANCELES QUE IMPLEMENTÓ EL GOBERNO DE MÉXICO BENEFICIA A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y SIDERÚRGICA EN EL ESTADO: DIP. LUIS EMILIO ROSAS MONTIEL

San Luis Potosí consolidará en este 2026 como un polo logístico de desarrollo, gracias a las nuevas inversiones y la protección arancelaria que implementó el Gobierno de México para la protección de miles de empleos, señaló el diputado Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la LXIV Legislatura.

“Afortunadamente la entidad se encuentra cerca de varios puertos como el de Tampico, el de Lázaro Cárdenas, el de Manzanillo tenemos las principales vías carreteras a nuestra disposición. Entonces ya es un punto estratégico para el desarrollo de México”, abundó.

Señaló que no se puede perder de vista el apoyo que tiene San Luis Potosí de la Presidenta Claudia Sheinbaum, “pues estamos en condiciones de levantar la mano siempre que sea en coordinación con el Gobierno del Estado y los empresarios potosinos nacionales y extranjeros”.

El diputado Rosas Montiel sostuvo que la expectativa para este 2026 en San Luis Potosí es alentadora en materia de empleo, “sobre todo de inversiones pues es importante decirles que con la protección de aranceles que implementó el Gobierno de México se podrá consolidar la llegada de nuevas empresas. Además es prioritaria la protección que se está haciendo de la industria automotriz y siderúrgica donde el estado juega un papel muy importante”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, refirió que como Estado, “nosotros tenemos una proyección tanto de empleos, como de inversiones, ya que recientemente el gobernador Ricardo Gallardo anunció que para este año habrá una inversión millonaria; esto, seguramente traerá empleos y una vez que se termine la revisión del T-MEC en junio, esperamos que haya un nuevo auge económico para México y para San Luis Potosí”.