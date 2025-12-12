REFORMAS A LA LEY DE TURISMO COLOCARÁN A SAN LUIS POTOSÍ EN LA VANGUARDIA LEGISLATIVA, AL DOTARLA DE UN MARCO JURÍDICO SOBRE DEFINICIONES CLARAS Y ACTUALIZADAS

TURISMO COMUNITARIO, TURISMO SALUDABLE, Y MODIFICACIÓN AL GLOSARIO TURÍSTICO, FORMAN PARTE DE LAS NUEVAS CATEGORÍAS PARA DAR CERTEZA A ESTE SECTOR EN LA ENTIDAD; DIP. MARÍA ARANZAZU PUENTE BUSTINDUI

La Comisión de Fomento al Turismo de la LXIV Legislatura, aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de dotar al marco jurídico estatal de definiciones claras, uniformes y actualizadas, para garantizar certeza jurídica tanto a las autoridades, prestadores de servicios y usuarios del sector turístico.

Al respecto, la presidenta de esta comisión legislativa, diputada María Aranzazu Puente Bustindui, explicó que las reformas a la Ley de Turismo proponen, sustituir el concepto de “turismo rural” por el de “turismo comunitario”, en concordancia con la evolución conceptual y práctica del turismo a nivel nacional e internacional, y con los esfuerzos de las comunidades potosinas para posicionarse como actores centrales en el desarrollo regional.

De igual forma, se incorpora el turismo saludable como categoría jurídica expresa, reconociendo su creciente relevancia, sus beneficios para la salud pública y su potencial para atraer visitantes interesados en experiencias de bienestar integral.

Además, destacó que también se busca actualizar y fortalecer el glosario previsto en el artículo 4° de la propia Ley, constituyendo un avance sustancial hacia una legislación moderna, precisa y orientada a la eficacia de la administración pública en materia turística.

La legisladora Puente Bustindui señaló que con esta reforma el Estado de San Luis Potosí se coloca a la vanguardia legislativa en el ámbito turístico, al consolidar un ordenamiento normativo que atiende las transformaciones del sector, las tendencias nacionales e internacionales y las legítimas expectativas de la ciudadanía.

La iniciativa es promovida por las diputadas; Brisseire Sánchez López, Frinné Azuara Yarzábal y María Aranzazu Puente Bustindui, para adicionar las fracciones XXXVI y XXXVII del artículo 8º; se reforman: la fracción II del artículo 3º; las fracciones, I, II, y de la IV a la XL del artículo 4º; la fracción XXXV del artículo 8º, y la fracción XIX del artículo 9º de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí.

El dictamen será enviado al Pleno del Congreso del Estado para su votación.