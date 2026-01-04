REFORMA A LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTABLECE ATLAS DE RIESGO PARA CONSIDERAR ESCENARIOS DE VULNERABILIDAD

Para establecer que el estado deberá contar con Atlas de Riesgo que considere los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma, las fracciones I y ll del artículo 14 y adiciona la fracción I BIS al artículo 14, de la Ley de Cambio Climático para el Estado, iniciativa presentada por la diputada Nancy Jeanine García Martínez.

Con ello se armoniza la legislación estatal con la federal, a fin de que la información contenida tanto en el Atlas de Riesgo local como en el nacional, sea utilizada para la elaboración de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y los de construcción.

Se señala que al armonizar política climática estatal con los instrumentos federales vigentes, equivale a mejorar la gestión del territorio ante escenarios de cambio climático y atender de manera integral, fenómenos emergentes como el desplazamiento interno de personas por causas climáticas.

Con la modificación a la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí, se incluye como una necesidad prioritaria de adaptación, la obligación para que San Luis Potosí cuente con planes de Vulnerabilidad al Cambio Climático; al contar con estos, se contribuye a casos de éxito para la prevención de riesgos, por ser herramientas utilizadas a nivel nacional, estatal y municipal para identificar amenazas que podrían afectar a la población y su infraestructura.

Además, se mejoran la planeación urbana y regional, la cual ayuda a fortalecer la infraestructura, aumentar la resiliencia y apoyar en la toma de decisiones más eficaces dentro de la gestión integral del riesgo de desastres, lo cual, debido a su importancia, requiere de vincular dichos atlas de riesgos con la ejecución de obras prioritarias.