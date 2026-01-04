13.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
CONGRESO

REFORMA A LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DE SAN LUIS POTOSÍ

By Redacción
103
sábado, enero 3, 2026

ESTABLECE ATLAS DE RIESGO PARA CONSIDERAR ESCENARIOS DE VULNERABILIDAD

ESTADO DEBERÁ CONTAR CON ATLAS DE RIESGO QUE CONSIDERE LOS ESCENARIOS DE VULNERABILIDAD ACTUAL Y FUTURA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: DIP. NANCY JEANINE GARCÍA.

Para establecer que el estado deberá contar con Atlas de Riesgo que considere los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma, las fracciones I y ll del artículo 14 y adiciona la fracción I BIS al artículo 14, de la Ley de Cambio Climático para el Estado, iniciativa presentada por la diputada Nancy Jeanine García Martínez.

Con ello se armoniza la legislación estatal con la federal, a fin de que la información contenida tanto en el Atlas de Riesgo local como en el nacional, sea utilizada para la elaboración de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y los de construcción.

Se señala que al armonizar política climática estatal con los instrumentos federales vigentes, equivale a mejorar la gestión del territorio ante escenarios de cambio climático y atender de manera integral, fenómenos emergentes como el desplazamiento interno de personas por causas climáticas.

Con la modificación a la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí, se incluye como una necesidad prioritaria de adaptación, la obligación para que San Luis Potosí cuente con planes de Vulnerabilidad al Cambio Climático; al contar con estos, se contribuye a casos de éxito para la prevención de riesgos, por ser herramientas utilizadas a nivel nacional, estatal y municipal para identificar amenazas que podrían afectar a la población y su infraestructura.

Además, se mejoran la planeación urbana y regional, la cual ayuda a fortalecer la infraestructura, aumentar la resiliencia y apoyar en la toma de decisiones más eficaces dentro de la gestión integral del riesgo de desastres, lo cual, debido a su importancia, requiere de vincular dichos atlas de riesgos con la ejecución de obras prioritarias.

Artículo anterior
EL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO DESTACA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN POLICIAL RUMBO A 2026
Artículo siguiente
SE ESTABLECE COMO PRINCIPIO DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.