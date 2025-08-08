RECONOCE LA DIP. PATRICIA ARADILLAS TRABAJOS DE BACHEO EMERGENTE POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN VIALIDADES DE LA ZONA INDUSTRIAL, QUE PERTENECE A SU DISTRITO

BENEFICIA A LOS TRABAJADORES, A LAS EMPRESAS Y AYUDA A LA PRODUCTIVIDAD DE ESTA ZONA QUE ES EL MOTOR ECONÓMICO DEL ESTADO

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas representante del Distrito VI Local, aseguró que las acciones de rehabilitación de las vialidades deterioradas en la zona industrial por parte de la Junta Estatal de Caminos y la Secretaría de Desarrollo Económico, son un ejemplo del interés y responsabilidad institucional para crear condiciones de operatividad en favor de las empresas y sus trabajadores.

El programa de bacheo emergente en los ejes 128 y 134 que son los más dañados y prácticamente intransitables, beneficiará a la principal área productiva de la zona industrial, por lo que se espera que en una segunda etapa de estas acciones estratégicas en vialidades fundamentales, pueda solucionar de fondo el problema.

La legisladora expuso que “este tipo de acciones son una demanda que ya tiene tiempo de parte de las personas que transitan por esa zona, todos los trabajadores que van hacia la zona industrial, se quejan de la falta de seguridad que hay en esa zona y es muy benéfico para todos ellos que el Gobierno del Estado atienda este programa de bacheo emergente”.

Hizo un llamado al presidente municipal de San Luis Potosí Enrique Galindo Ceballos para que tome cartas en el asunto y haga la parte que le corresponde en el mantenimiento de las vialidades, no solamente de la zona industrial que es donde cobra el impuesto predial, sino en toda la ciudad que tiene graves deterioros en las vialidades.

La diputada Aradillas Aradillas, representante del distrito que abarca la zona industrial, expuso que “los inversionistas, las personas que transitan por esta zona, se quejan principalmente de la falta de alumbrado, de la falta de protección civil de parte del municipio que no se ven por ningún lado en esta zona, hay constantes robos y es necesario que se atiendan este tipo de problemas que hoy aquejan a los ciudadanos, a los trabajadores principalmente”.

Puntualizó que “hay mucho tiempo de traslado y los problemas que sufren los vehículos que transitan por esa zona, lo hemos visto en muchas ocasiones, hay socavones muy grandes donde los vehículos son dañados y tienen pérdidas importantes”.