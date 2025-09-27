RECONOCE DIP. SARA ROCHA MEDINA LOGROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN ÁREAS COMO LA SALUD EN LOS CUATRO AÑOS DE ADMINISTRACIÓN

EL TEMA DE SALUD QUE YA LE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN, ES UNO DE LOS RUBROS DONDE EL EJECUTIVO ESTATAL TOMÓ ACCIONES A FAVOR DE LAS Y LOS CIUDADANOS

El Gobierno del Estado que encabeza el mandatario Ricardo Gallardo Cardona, ha hecho un gran trabajo en materia de salud atendiendo a sectores específicos a través de las Clínicas Rosas, pero también hay resultados positivos en otros rubros como quedó establecidos en los informes que dio en la Capital y Tamazunchale, señaló la legisladora Sara Rocha Medina.

La presidenta de la Directiva del Poder Legislativo, manifestó que “en el tema del informe del Gobierno del Estado, hay resultados y lo quiero reconocer públicamente, porque así es, hay resultados, sobre todo en el tema de salud que no le competía ya que corresponde a la Federación, pero se atendió la problemática y se hicieron muchas cosas positivas”.

Manifestó que un proyecto que le ha sorprendido en el tema de salud son las “Clínicas Rosas” que cubre a un sector importante de la población que requiere de la atención médica, “cuyo funcionamiento no conocíamos bien hasta que las personas empezaron a hablar de cómo les ha generado beneficios en su salud”.

Puntualizó que son diversos los logros que ha tenido la administración estatal en cuatro años, por lo que en el Poder Legislativo se analiza el documento que fue entregado al Congreso del Estado, el cual, será analizado por las y los diputados y, preparar el ejercicio de la Glosa del Informe con las y los funcionarios estatales.