PROPONEN FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEOS VERDES, ENTENDIDOS COMO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA FORMAL: DIP. CÉSAR ARTURO LARA ROCHA

EN COMISIONES SE INICIÓ EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO

La Comisión de Desarrollo Económico y Social de la LXIV Legislatura, trabaja en el análisis de la iniciativa planteada por el diputado César Arturo Lara Rocha, a fin de fomentar el emprendimiento y empleos verdes, entendidos como la actividad económica formal, en la que se producen y ofrecen al mercado bienes o servicios, basados en la innovación, que generan beneficios ambientales directos y que incorporan prácticas ambientales internacionales con enfoque sostenible.

El diputado César Arturo Lara Rocha, señaló que al incorporar el concepto de emprendimiento verde en la ley, se estaría a lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, y así seguir brindando un marco normativo claro para el diseño de políticas públicas, apoyos económicos, incentivos fiscales o programas dirigidos al fomento de este tipo de emprendimientos

“Estas empresas hacen labores de saneamiento de recursos naturales, aprovechamiento de energías limpias, reutilizar, remanufacturar que es todo lo que tiene que ver con la economía circular y que tiene mucha importancia a nivel nacional, donde recientemente se aprobaron los incentivos para los polos de economía circular y se crean dos figuras, empresas verdes y empleos verdes, y en San Luis Potosí necesitamos hacer acciones contundentes, ya que vivimos en una de las 10 zonas metropolitanas con mayor nivel de contaminación”.

Con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica y garantizar un procedimiento claro y democrático, se propone adicionar una fracción X al artículo 17 a la Ley, mediante la cual se establezca de manera expresa que el propio Consejo será la instancia facultada para designar al representante del sector obrero.

Esta reforma busca consolidar la participación activa del sector laboral en la toma de decisiones estratégicas en materia económica, asegurar su representación legítima en el seno del Consejo para el Desarrollo Económico Sustentable, y la Competitividad, del Estado de San Luis Potosí, y al mismo tiempo fomentar una visión equilibrada entre los sectores gubernamental, empresarial y social, como lo exige un verdadero desarrollo económico sustentable.

Con ello, se busca impulsar el incremento sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y Estatal , donde se busca de establezca la definición de Competitividad en nuestro ordenamiento local, así como seguir estableciendo el lenguaje inclusivo dentro de nuestras Layes Estatales, así como la inclusión de un representante del sector obrero.