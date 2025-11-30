PROPONDRÁ EL DIP. CUAUHTLI BADILLO A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, QUE SE INTEGRE AL CONGRESO DEL ESTADO A LA MESA DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

LA SOLICITUD SE HARÁ FORMALMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, INFORMÓ

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno informó que se hará una solicitud formal al gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, para que el Poder Legislativo sea incluido en las reuniones de la mesa de construcción de paz, al menos una vez a la semana y coadyuvar en los esfuerzos a favor de la seguridad de las y los potosinos.

Señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social que el tema de seguridad atañe a todos los órdenes de gobierno, a todos los poderes, “ya tuve la oportunidad de acudir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, para platicar con el subsecretario José Luis Rodríguez, para plantearle esta solicitud, y me comentó que había viabilidad”.

“Quedamos de verificar los mecanismos a nivel local al existir una norma que regula el tema a nivel federal, y quien encabeza o quién toma esas decisiones es el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador y vamos a hacerle una propuesta para que nos pueda invitar a participar”.

El diputado Badillo Moreno añadió que “en la ley se establece con claridad cuáles son las entidades que deben de participar en estas reuniones y también está sujeto y está abierto a que puedan invitar a otras instituciones o algunos otros poderes. El Poder Judicial participa de manera constante”.

“Y nosotros, como Congreso del Estado, nos encargamos de trabajar los marcos normativos que, a final de cuentas, ellos los ejecutan, por ello, sería muy importante estar coordinado, participar en estas mesas y que tengamos de primera mano la información y generar juntos y juntas una buena estrategia, y si hay necesidad de legislar, hacerlo”.

El legislador Cuauhtli Badillo consideró que no es necesario hacer una reforma legal sobre este tema, “solamente vamos a hacer una solicitud, porque no hay una legislación como tal, pero sí tendremos que llevarle al señor gobernador la propuesta para que pueda un día a la semana invitar al Congreso del Estado, a la comisión de Seguridad y trabajar de manera coordinada”.