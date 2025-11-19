PROMUEVEN EXHORTAR A LAS CORPORACIONES POLICIACAS A QUE FORTALEZCAN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN CAJEROS AUTOMÁTICOS Y PLAZAS COMERCIALES

ESTOS OPERATIVOS DEBERÁN INTENSIFICARSE DURANTE LA TEMPORADA DE COMPRAS NAVIDEÑAS: DIP. CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, impulsa un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y a las Secretarías de Seguridad de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, implementen las siguientes acciones de manera coordinada.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, explicó que se les exhorta a las corporaciones policiacas, a que: Refuercen su presencia fija y vigilancia estratégica, la implementación y sostenimiento de operativos de presencia fija y rondines intensivos con elementos y unidades en los corredores bancarios y plazas comerciales.

Esta vigilancia deberá ser reforzada al máximo en fechas clave de alta afluencia de efectivo, como son los días de quincena, cierre de mes y en la temporada de ventas navideñas o de índole similar, para establecer un factor de disuasión constante en las entradas y salidas de las sucursales.

Deben implementar la coordinación policial interinstitucional y Respuesta rápida, para establecer un mecanismo de coordinación operativa permanente entre la Guardia Civil Estatal y las Policías Municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Dicha coordinación deberá garantizar una respuesta inmediata y articulada ante cualquier emergencia o reporte de asalto, buscando la intercepción de los delincuentes en su ruta de escape.

Tendrán que garantizar el uso funcional de la tecnología, de todos los sistemas de videovigilancia existentes en las zonas bancarias y plazas comerciales. Las corporaciones de seguridad deberán establecer protocolos de colaboración con los centros de monitoreo para asegurar que las cámaras cumplan su función de rastreo en tiempo real y que el material grabado sea de utilidad inmediata para las labores de seguimiento y disuasión. Recomendando ampliar la cobertura de cámaras cuando existan puntos ciegos o de mayor vulnerabilidad.

El Punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis y dictaminación.