PRESIDENTES MUNICIPALES DEBEN COORDINAR ESFUERZOS CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD: DIP. SARA ROCHA MEDINA

LA FEDERACIÓN REDUJO EL PRESUPUESTO EN LA MATERIA POR ELLO ES NECESARIO REDOBLAR EL TRABAJO

La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, diputada Sara Rocha Medina hizo un llamado a los presidentes municipales que no se han sumado a la estrategia de seguridad pública, para que piensen en la ciudadanía y tomen medidas que beneficien a sus comunidades, por encima de cualquier otra situación.

Luego de que se diera a conocer que hay alcaldes y alcaldesas que se resisten a las medidas de seguridad en beneficio de sus gobernados, la legisladora dijo que “es necesario que se apliquen a trabajar de la mano del Gobierno del Estado en el tema de seguridad, de la mano de la Federación, porque tienen que ser tripartito el esfuerzo”.

Añadió que se trata de un tema urgente en el que es necesario que se sumen todos para bien de la población aunque hay que reconocer que la mayor parte de los municipios están batallando porque el gobierno federal les redujo los recursos de una manera irresponsable.

“El tema de seguridad no es sencillo, creo que debe de regresar el recurso que se les daba a los municipios con más de 100 mil habitantes, además desaparecieron el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), entre otras muchas medidas que se aplicaron en perjuicio de los ciudadanos”.

La diputada Rocha Medina señaló que “sí hay inseguridad, eso es indiscutible, pero si no logran trabajar tripartitamente los gobiernos municipales, Gobierno del Estado y Federación, muy poco van a poder hacer, y que la Federación les dé dinero para lograr resultados en la materia”.