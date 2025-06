PRESENTAN ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA NACIONAL PARA VISIBILIZAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ESPECTRO AUTISTA

SE REALIZARÁ UNA CARRERA ATLÉTICA Y CAMINATA DE CONVIVENCIA DENOMINADA “NEÓN, LUZ EN EL ESPECTRO AUTISTA”, A CELEBRARSE EL 21 DE JUNIO EN EL PARQUE TANGAMANGA I A LAS 19.00 HORAS

Como parte de la campaña nacional para visibilizar los derechos de las personas con espectro autista y definir estrategias que los atiendan y garanticen, fue presentada una actividad deportiva a realizarse el 21 de Junio a las 19.00 horas en el parque Tangamanga 1, denominada carrera “Neón, Luz en el Espectro Autista” con una competencia de tres kilómetros y una caminata de convivencia de un kilómetro.

El diputado Luis Felipe Castro Barrón señaló que es muy importante que las personas se inscriban y apoyen estas causas de las organizaciones civiles, que ponen su esfuerzo para sacar a flote problemáticas que muchas veces no se ven y desde el Congreso del Estado se seguirá apoyando todos los temas relevantes para San Luis Potosí.

“Lo importante es que todas las familias potosinas apoyen estén o no estén dentro del espectro autista, que lo visibilicemos, que la gente lo sepa que se está trabajando por ello y sobre todo que es un tema de salud pública, porque muchas veces las familias que viven dentro del espectro autista están en una desventaja que no deberían de tener y deberíamos de garantizarles una inclusión efectiva en nuestro estado al menos”.

El diputado Castro Barrón añadió que “para poder definir un impacto presupuestal o el beneficio hacia un grupo o hacia una necesidad, se necesita saber a quiénes afectas, a quiénes beneficias, pero por eso arranca esta campaña, porque lo que se ocupa es tener diagnósticos efectivos para saber cuántas personas viven dentro del espectro autista en San Luis Potosí y así saber nuestras políticas públicas y nuestras leyes a cuántas personas van a afectar”.

La presidenta de la comunidad autista Libertad Cerebral A.C. Isis Libertad Lara afirmó que, con la carrera “Luz en el Espectro Autista” arranca una campaña nacional para visibilizar los derechos de las personas con espectro autista en cada etapa de su vida, porque no solo ocurre en la infancia, “nosotros nacimos y morimos autistas”.

La sociedad, dijo, no ha encontrado el significado que tiene ser autista, es un estilo de vida, no es una enfermedad, no estamos buscando una cura, sino sentirnos pertenecidos y que respeten nuestra identidad; la mayoría ha perdido la esperanza y se ha resignado a no tener un sitio seguro, por eso avanzamos en la perspectiva de género que abraza y entiende a los pueblos originarios, a las personas trans y respeta esa identidad.

Alejandra Vera González secretaria de la comunidad autista Libertad Cerebral A.C., expuso que esta campaña que lleva por título “Luz en el Espectro Autista”, permite crear conciencia, comprender, respetar y generar empatía, así como el compromiso para abrir, crear, construir mejores condiciones de vida en todos los ámbitos y contextos para el autista.

“La luz nos permite también caminar más seguros, avanzar hacia el desarrollo pleno del autista y nos permite abrir oportunidades para la creación y la mejora de políticas públicas que protejan y garanticen los derechos humanos de esta población vulnerable. Así como la implementación de los ajustes razonables que se requieren en todos los contextos de vida”.

Otro símbolo más es el rompecabezas del póster que está roto, ¿por qué? porque es importante romper los paradigmas, esos conceptos por los cuales ha transitado el autismo y en su lugar, crear conciencia sobre la realidad de esta condición de vida que es permanente, desde el respeto y la garantía de los derechos humanos.

En el evento estuvieron presentes el presidente de la Directiva diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, las diputadas Jacquelinn Jáuregui, Diana Ruelas, María Leticia Vázquez, Nancy Jeanine García, María Dolores Robles, Aranzazu Puente, el diputado Crisógono Pérez, la directora de los parques Tangamanga Ana Rosa Pineda Guel y representantes de diversas asociaciones civiles.