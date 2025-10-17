PRESENTA DIP. LUIS EMILIO ROSAS INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DESDE UNA PERSPECTIVA ASEQUIBLE

BUSCA GARANTIZAR QUE EL TRABAJO LEGISLATIVO, LAS AGENDAS Y LAS REUNIONES DE COMISIÓN SEAN PÚBLICAS Y QUE ESTA INFORMACIÓN SEA ACCESIBLE Y OPORTUNA

Para fortalecer la transparencia en el Poder Legislativo, el diputado Luis Emilio Rosas Montiel presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para que la agenda legislativa sea publicada en los medios oficiales del Congreso del Estado para su conocimiento público, así como los documentos generados por el trabajo de comisiones y comités.

También, establece que los Grupos y Representaciones Parlamentarias, entregarán su agenda legislativa a la Directiva, a más tardar el quince de octubre del año en que se instale la Legislatura correspondiente, pudiendo actualizar la misma las veces que se considere pertinente. La agenda legislativa será publicada en los medios oficiales del Congreso del Estado para su conocimiento público.

Los documentos generados por el trabajo de comisiones y comités tienen un carácter público, y deberán ser publicados en la página de internet del Congreso del Estado, a menos que exista acuerdo fundado motivado en contrario.

El legislador informó que su propuesta define en el artículo 140 que el Congreso del Estado deberá publicar y actualizar en su página de internet la información relativa a la actividad parlamentaria de las y los diputados, así como aquella información a que se refieren los artículos 84 y 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

La persona titular de la Unidad de Transparencia será responsable de que se cumpla con esta disposición.

El diputado Rosas Montiel añadió que cumplir con la transparencia no se agota con la carga de los documentos exigidos por el Estado, sino que es fundamental establecer mecanismos efectivos que garanticen el principio de máxima publicidad de acceso a la información para que la ciudadanía pueda enterarse de la manera más directa posible para poder ser parte de los asuntos públicos.

“Como legisladores uno de nuestros principales objetivos es la transparencia y rendición de cuentas. Nuestra gestión legislativa se debe basar en resultados, objetivos, medibles, transparentes, y sujetos a la retroalimentación y evaluación constante de la ciudadanía. Esto contribuye de gran manera a la consolidación y fortalecimiento de nuestra democracia en San Luis Potosí”.

Puntualizó el diputado Luis Emilio Rosas que “la iniciativa busca hacer diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, a fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública desde una perspectiva asequible. Ante todo, se busca garantizar que el trabajo legislativo, las agendas y las reuniones de Comisión sean públicas y que esta información sea accesible y oportuna. Esto a fin de que la ciudadanía conozca nuestro trabajo”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.