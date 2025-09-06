PREPARA EL CONGRESO DEL ESTADO EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL: DIP. CUAUHTLI BADILLO MORENO

El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Cuauhtli Badillo Moreno dijo que se encuentra enfocado en la preparación del informe legislativo del primer año de ejercicio legal, que será presentado el 12 de Septiembre próximo en una sesión solemne a realizarse en el salón de pleno “Ponciano Arriaga”.

“Estamos trabajando en temas muy importantes, estamos enfocados en sacar esta nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el primer informe que presentaremos a las y los ciudadanos”.

Dijo que la ley no prevé que los legisladores presenten de manera individual un informe de actividades, en San Luis se trata de una decisión personal para rendirle cuentas a sus representados.

El presidente de la Directiva añadió que eso es de reconocerse porque habla del trabajo y valor cívico que tienen los legisladores, “estamos al pendiente de los informes que pudieran enviar a la Directiva las y los diputados que así decidan hacerlo, para darle el proceso correspondiente de manera interna.

Señaló que estas actividades no se tratan de promoción personalizada, “el objetivo es estar cercano con la gente, informarle, no hay un tema electoral ahorita; el objetivo es informar a la gente, que conozca a sus representantes populares y que conozca el trabajo legislativo que han estado haciendo por el bien de San Luis Potosí”.