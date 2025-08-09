PREPARA EL CONGRESO DEL ESTADO DICTAMEN DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL QUE REGULARÁ LA PARTE ADMINISTRATIVA: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

SERÁ A MÁS TARDAR EL 25 DE AGOSTO CUANDO SE SOMETA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EN PERIODO EXTRAORDINARIO

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, diputado Héctor Serrano Cortés afirmó que la Ley Orgánica del Poder Judicial será aprobada en un periodo extraordinario a más tardar el 25 de agosto, una vez que se han realizado mesas de trabajo con magistrados y representantes del Poder Ejecutivo.

Dijo que el objetivo de las reuniones es aportar, generar opinión de un tema que va a quedar para la posteridad y tiene que ser una ley que prevea todos los aspectos de conducta interna administrativa, pero fundamentalmente también la parte administrativa. Se estima que se requerirán 11 millones de pesos adicionales para el funcionamiento del nuevo Poder Judicial.

“Por eso es importante lo que hicimos de manera muy atinada, porque nos permite que todo mundo vierta su opinión y posibilidades en la propia mesa. Es una propuesta que seguramente estaremos atendiendo en periodo extraordinario”, añadió.

Sobre el tema presupuestal, el diputado Héctor Serrano señaló que “el dinero realmente a veces no rinde lo suficiente. Sin embargo, sí va a haber una proximidad, hay una propuesta, hay una solicitud, que no sé qué tan holgada sea por parte del Poder Judicial, pero por parte del gobierno siempre ha existido disposición en aproximarse a cubrir lo que se necesite”.

“Hay un tema que es inevitable, que es el sueldo que devengan los que se integran a esta nueva estructura, tienen que cubrir obviamente sus propios ingresos. Eso me parece que no tiene discusión. Y otros temas adicionales que a lo mejor pudieran realizarse, que no fueran tan inmediatos urgentes y que por supuesto se vayan entregando de manera proporcional”.

El diputado Serrano Cortés añadió que “vamos a llegar a muy buen terreno, a muy buen término, y estaremos viendo que entre el 20 y el 25 de agosto podemos tener ya el período extraordinario para aprobar la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial”.