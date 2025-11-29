PODER LEGISLATIVO ACTUARÁ ANTE DECISIÓN DE REGIDORES CONCEJALES DE VILLA DE POZOS QUE SE AUTORIZARON BONO: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

LA PRÓXIMA SEMANA SE REUNIRÁ LA JUCOPO PARA ABORDAR EL TEMA Y ACTUAR A FIN DE EVITAR QUE ESTAS SITUACIONES SE PRESENTEN EN SLP

Tras darse a conocer que los regidores integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos se autorizaron un bono de más de 200 mil pesos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, diputado Héctor Serrano Cortés afirmó que desde el Poder Legislativo se tomarán acciones para evitar que estos actos ocurran en San Luis Potosí.

Las y los diputados acompañarán el exhorto que hizo el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona al Poder Legislativo, para que actúe ante la indignación generalizada, por lo que se convocará, en primera instancia a la JUCOPO, a fin de abordar el tema y tomar una decisión respecto a cuál es la determinación a tomar de manera colectiva.

“Tomamos con seriedad este asunto, acompañamos la propuesta del señor gobernador y actuaremos en consecuencia en base a los hechos que, lamentablemente, se han registrado y son atribuibles a la conducta de los regidores integrantes de este Concejo de Villa de Pozos”, añadió.

El diputado Serrano Cortés recordó que “hemos sido enfáticos, el Congreso del Estado decidió nombrar a los que hoy son concejales de ese municipio en la pasada Legislatura, porque es una facultad de este Poder la designación y la asignación de las funciones respectivas a cada concejal. Lo hemos dicho con claridad, es un Concejo y como tal, está supeditado, evidentemente, a las decisiones del Congreso respecto a su conducta”.

Dijo que “el Congreso ha sido también muy respetuoso de las funciones y atribuciones que hoy tienen, pero también somos enfáticos en decir que la intención de concretar un Concejo, así como el que se encuentra en Villa de Pozos, tiene como objetivo garantizar la estabilidad social y las condiciones favorables para mejorar el entorno y las condiciones de vida de los potosinos que habitan esa región”.

Lo que se ha difundido respecto a los señores regidores concejales -en el sentido del bono- “me parece que es algo que no corresponde con la dinámica que se ha venido dando, no solo en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, también se ha venido dando como un principio que enarbola nuestra fuerza política en mantener una postura de austeridad ante los tiempos que vivimos, donde, por supuesto, lo último que abunda son los recursos”.