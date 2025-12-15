PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO AVALA POR UNANIMIDAD DECRETO QUE SUSTITUYE A LAS Y LOS CONCEJALES DE VILLA DE POZOS Y DESIGNA A NUEVOS INTEGRANTES

SE ATIENDE EL ORDEN INSTITUCIONAL CON EL CONSENSO DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS REPRESENTADAS EN EL PODER LEGISLATIVO: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el Decreto que sustituye a las y los integrantes del Concejo Municipal del ayuntamiento de Villa de Pozos y designó a los nuevos concejales síndicos y regidores que rindieron protesta en sesión solemne, luego de denuncias públicas por presuntos actos que pusieron en duda su probidad.

El diputado Héctor Serrano Cortés presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Gobernación, informó que la destitución de los integrantes del Concejo, 12 concejales regidores y dos concejales síndicos, se dio por acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, se atiende al orden institucional y en base a los consensos que se requieren en decisiones trascendentales para la vida política y social de una región.

“En el acuerdo se escuchan todas las voces y logramos un consenso, por eso es una propuesta de forma unánime; la Contraloría nos da cuenta de hechos que a su juicio motivan una situación fuera del orden legal, el órgano tendrá que llevar sus procedimientos; si la Fiscalía, la Contraloría y las instancias que consideren que deben de hacer una revisión ante las conductas evidenciadas, es cosa de ellos, pero en el caso de la Contraloría de Pozos, le informó al Congreso de esta irregularidad, formalizó lo que vimos en vídeo”.

Sobre si pudiera haber sanciones de carácter penal contra los concejales salientes, el diputado Héctor Serrano dijo que “por parte nuestra la sanción es la remoción, por parte de la Contraloría tendrá que llevar todo un procedimiento de carácter administrativo, que llegará seguramente a un tribunal administrativo, y si la Fiscalía, ante una noticia criminal, decidió abrir una carpeta de investigación, ese es asunto de la propia Fiscalía”.

De los nuevos integrantes del Concejo, el diputado expuso que “tienen que acreditar probabilidad en cada momento de su estadía, porque la consecuencia que corresponde al Congreso ya se está ejecutando, y así lo digo de manera categórica, si hay alguna sospecha, denuncia, condición y deja de ser probo, se remueve”.

Los nuevos integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos son:

Concejal regidor 1

Propietario: René Oyarvide Ibarra

Suplente: Rodrigo Trejo Hernández

Concejal síndico 1

Propietario: Beatriz Carranza Betancourt

Suplente: Miriam del Rocío Barbosa Ruiz

Concejal síndico 2

Propietario Alejandro García Moreno

Suplente: Julio César Gascón Montoya

Concejal Regidor 2

Propietario: Georgina Andrade Bautista

Suplente: Karla Reyes Meléndez

Concejal Regidor 3

Propietario: Sebastián Galindo Arriaga

Suplente: Octavio Iñiguez Medina

Concejal Regidor 4

Propietario: Laura Chavarría Romero

Suplente: Carmen Flores Rocha

Concejal Regidor 5

Propietario: Luis Enrique López Martínez

Suplente: José Alvaro Colunga López

Concejal Regidor 6

Propietario: Socorro Hernández Pintado

Suplente: Wendy Nayeli Segura Gómez

Concejal Regidor 7

Propietario: Mario Cortéz Martínez

Suplente: Orlando Ramos Castillo

Concejal Regidor 8

Propietario: Norma Angélica Herrera Sustaita

Suplente: María Vicenta Almendarez Acosta

Concejal Regidor 9

Propietario: Carlos Fernando Cabrieles Garza

Suplente: Roger Errejn Alaniz

Concejal Regidor 10

Propietario: Sandra Leticia Hernández Serrato

Suplente: Amairanhy Lizeth Pérez Quintana

Concejal Regidor 11

Propietario: Ulises Fabián Toro Reyna

Suplente: Marco Aurelio Castro

Concejal Regidor 12

Propietario: Claudia Galván Ramírez

Suplente: Rosa Angélica Moreno Anguiano