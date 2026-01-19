PLENA CONFIANZA EN QUE AVANCEN LAS NEGOCIACIONES PARA LA FIRMA DEL T-MEC PORQUE HA DADO GRANDES RESULTADOS PARA LOS TRES PAISES: DIP. LUIS EMILIO ROSAS

LA POSTURA DEL PRESIDENTE DE EU DONALD TRUMP ES MEDIÁTICA Y LOS MERCADOS REACCIONAN CON PRUDENCIA

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado diputado Luis Emilio Rosas Montiel, señaló que hay plena confianza en la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, para sacar adelante las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos, conocido como T-MEC.

El secretario de Economía Marcelo Ebrard se encuentra abocado en este tema a través del Plan México que no ha parado, “en unas semanas, se va a dar el informe del resultado de estas consultas públicas, ya lo anunció el secretario y también se va a conformar el Comité Promotor de Inversiones a nivel nacional”.

Informó que “estos comités promotores de inversiones ya están conformados en todos los estados de la República, pero ahora se hará uno a nivel nacional, y las empresas internacionales y nacionales siguen invirtiendo en México, siguen invirtiendo en las ampliaciones de sus plantas”.

“Tal es el caso de la empresa Pilgrim’s, que tan solo hace unos días acompañó a la presidenta y al secretario Marcelo Ebrard en la mañanera, donde anunciaron una ampliación de su inversión, y así lo hemos visto también aquí en San Luis Potosí, con inversiones constantes durante todo el 2025”.

El diputado Rosas Montiel añadió que “existe una gran expectativa por una gran inversión que comentó el señor gobernador Ricardo Gallardo, que tomaría lugar a inicios de este 2026”.

Consideró que la postura del presidente Trump sobre el T-MEC es unilateral e intransigente porque está fuera de toda realidad económica. “Hemos visto los efectos positivos del T-MEC que entró en vigor en 2018 hasta el año pasado, creció el comercio de forma importante entre los tres países”.

El diputado Luis Emilio Rosas añadió que “el presidente Trump tiende a hacer este tipo de declaraciones que no son posturas oficiales, sino que son declaraciones mediáticas durante sus giras y ya los mercados se acostumbraron a ese estilo, porque no hubo una variación significativa en la apreciación del peso frente al dólar”.