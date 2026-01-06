​PIDE EL DIP. LUIS FERNANDO GÁMEZ AUDITORÍA INMEDIATA AL INTERAPAS TRAS RENUNCIA DE JORGE DANIEL HERNÁNDEZ DELGADILLO

LA SALIDA DEL DIRECTOR DEJA UN ORGANISMO «SIN RUMBO» Y EXIGE LA INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO (IFSE)

​Ante la reciente renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo a la dirección del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS), el diputado local Luis Fernando Gámez Macías, calificó la gestión saliente como “un fracaso rotundo y exigió una auditoría integral a las finanzas y recursos del organismo”.

​Gámez Macías lamentó que en medio de una crisis hídrica sin precedentes en la zona metropolitana, el titular decida abandonar el cargo sin haber dado soluciones tangibles a la ciudadanía. «Es evidente que no pudieron con el paquete. Hoy dejan un organismo a la deriva, sin un encargado responsable claro y, lo más grave, con miles de familias sufriendo por la falta de un servicio básico», afirmó.

​El legislador potosino anunció que solicitará formalmente al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una revisión exhaustiva de la administración de Hernández Delgadillo. “El objetivo es transparentar el uso de los recursos materiales, financieros y humanos, ante las constantes quejas por la inoperancia del sistema”.

​»La renuncia no debe ser un borrón y cuenta nueva. Exigimos transparencia total. Los potosinos merecen saber a dónde fue a parar el presupuesto de un organismo que, lejos de mejorar, ha profundizado la violación sistemática al derecho humano al agua», subrayó Gámez Macías.

Hizo un llamado urgente a la Junta de Gobierno del INTERAPAS para que informe de inmediato a la opinión pública quién asumirá la responsabilidad de garantizar el suministro de agua potable. Criticó que la salida se dé de forma desordenada.