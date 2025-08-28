PERSONAS FÍSICAS O MORALES PODRÍAN BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

EN COMISIONES APRUEBAN INICIATIVA PARA OTORGARLES FACULTADES A LA SCT PARA OTORGUE PERMISOS TEMPORALES: DIP. JACQUELIN JÁUREGUI MENDOZA

La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes de la LXIV Legislatura, aprobó la iniciativa que busca otorgar a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) la facultad de otorgar permisos temporales en beneficio de las personas físicas o morales, para que estas puedan operar y prestar el servicio de transporte de personal o de trabajadores, siempre que cumplan con los requisitos generales que establece la propia ley.

La diputada Jacquelin Jáuregui Mendoza, presidenta de la comisión, explicó que “con la propuesta, los beneficiarios del servicio tendrán una oferta mayor para contratar a personas físicas o morales a un menor costo, garantizando que la movilidad de sus trabajadores se de en tiempo y forma, y bajo los principios de seguridad que este tipo de transporte requiere; pues estarán en revisión e inspección constante por parte de la autoridad competente, al estar autorizados y regulados por esta”.

La iniciativa que se analizó en sesión de trabajo, busca reformar el párrafo cuarto del artículo 38; y derogar el párrafo quinto del artículo 38, de y a la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí; presentada por la diputada Ma. Sara Rocha Medina.

La iniciativa tiene como fundamento darle a la SCT la facultad para otorgar permisos temporales en beneficio de las personas físicas o personas morales, para que estas puedan operar y prestar el servicio de transporte de personal o de trabajadores.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.