CONGRESO

OTRAS ENTIDADES YA REPLICAN AVANCES DEMOCRÁTICOS EN MATERIA ELECTORAL COMO EL APROBADO EN SLP: DIP. MARCO ANTONIO GAMA BASARTE

By Redacción
118
miércoles, diciembre 17, 2025

TODA REFORMA ES PERFECTIBLE Y EN EL CASO DEL TEMA ELECTORAL, HAY PROCESOS EN MARCHA QUE IMPACTARÁN EN SU MOMENTO

El diputado Marco Antonio Gama Basarte señaló que la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí cumple el mandato de igualdad sustantiva, fortalece la democracia local al dotar de un sistema electoral con mejores herramientas, garantiza la igualdad entre mujeres y hombres con un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género y otros estados la están replicando.

Las entidades de Hidalgo y Nuevo León a través de sus Congresos están planteando reformas similares, ya que se establecen cambios muy significativos, que corrigen los rezagos históricos, particularmente en cargos de gubernatura y presidentes municipales, sin embargo, siempre está vigente la posibilidad de una impugnación porque es un derecho constitucional.

Además, estableció el legislador, vienen las reformas nacionales en materia electoral y se podría todavía enriquecer mas el tema local; “todo cambio tiene un impacto y en San Luis Potosí seguiremos trabajando en ello, las leyes son perfectibles y en el Congreso del Estado siempre actuamos con apego a la ley”.

Consideró que hay una percepción equivocada sobre la Ley Electoral reformada en términos de la igualdad sustantiva, “no tiene dedicatoria para una persona, más bien obliga a los partidos políticos a tener buenos perfiles, generar condiciones equitativas y pone a trabajar a todos en un juego democrático y de permanente competencia”.

El diputado Marco Antonio Gama añadió que tampoco se debe dejar de lado que la ciudadanía es inteligente, que siempre se busca que haya una amplia participación y que sea ella la que decida en las urnas, de eso se trata la democracia; tan es así, que en otras entidades el tema de San Luis se empieza a replicar”.

“Hidalgo ya hizo un planteamiento en ese sentido, hay otros lugares que están abordando la propuesta, en un esquema de participación democrática más allá de intereses personales o de partido, generando la participación de mujeres de forma equitativa, lo que sin duda generará grandes cambios en la democracia”, puntualizó.

