ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE CUMPLEN CON LA PRESENTACIÓN DE SUS INICIATIVAS DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026: DIP. NANCY JEANINE GARCÍA.

SE ANALIZARÁN AL INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL AGUA PARA DICTAMINAR Y PRESENTAR AL PLENO PARA SU VOTACIÓN.

La diputada Nancy Jeanine García, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, informó que al término del plazo legal, los 21 organismos operadores de agua potable cumplieron con la presentación de sus iniciativas de leyes de cuotas y tarifas de agua para el Ejercicio Fiscal 2026, ante el Congreso del Estado.

Recordó que el plazo legal venció el pasado 5 de noviembre, por lo que el siguiente paso es que la Directiva del Congreso del Estado turne estas iniciativas a la Comisión del Agua para su análisis, por lo cual hasta el momento se desconocen las propuestas finales de cada organismo operador.

“Nosotros les pedimos en la capacitación que les dimos -a directivos de organismos operadores- que nos justificaran todo lo realizado, se aplicara exposición de motivos, o sea, una iniciativa bien hecha y bien elaborada con toda su justificación, y pues que realmente se presente en lo que se ha aprovechado, también revisar que vaya con mayor capacidad en lo operativo, o sea, todo el tema de nóminas y bueno, todas las cosas que tenemos que revisar, además de los cálculos”.

Señaló que se analizarán las propuestas al interior de la Comisión del Agua para evaluar cada planteamiento y realizar el dictamen respectivo para presentarlo al pleno antes del 15 de diciembre próximo.

“Y si se tiene que hacer alguna cita o una reunión nuevamente por alguna duda que tengamos con algún director, adelante. Igual si alguno de ellos quiere venir con la comisión a una reunión con los diputados, también. O sea, la idea es estar acompañándonos para, quitar todas las dudas posibles”.

Finalmente, la legisladora García Martínez indicó que se cuenta con el tiempo suficiente para realizar el análisis, una vez que sean turnados de acuerdo al proceso legislativo, a la Comisión del Agua para su dictamen y presentación al pleno para votación.