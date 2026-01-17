NECESARIO QUE PRESIDENTES MUNICIPALES INSTALEN UN SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: DIP. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

DEBEN DOTAR A DICHO SISTEMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO

La diputada Mireya Vancini Villanueva presentó un punto de acuerdo para exhortar a varios presidentes municipales a que instalen su Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIMPINNA); designen a la persona titular de su Secretaría Ejecutiva y doten a dicho sistema de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su funcionamiento efectivo.

La propuesta que fue turnada a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte y está dirigida a los municipios de: Ahualulco del Sonido Trece, Aquismón, Armadillo de los Infante, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, El Naranjo, Guadalcázar, Lagunillas, Matlapa, Moctezuma, Rioverde, San Ciro de Acosta.

También a San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Santa María del Río, Santo Domingo, Tampacán, Tampamolón de Corona, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Villa de Ramos, Villa Juárez, Xilitla y Zaragoza.

Señaló en el punto de acuerdo que la niñez y la adolescencia representan el presente y el futuro de nuestro Estado; su protección, desarrollo y bienestar deben ser prioridad en todas las políticas públicas.

La falta de instalación de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, vulnera los derechos fundamentales de este grupo poblacional y limita la capacidad institucional para prevenir, atender y erradicar las distintas formas de violencia, desigualdad y exclusión que enfrentan.

Vancini Villanueva expuso que “resulta indispensable que los municipios asuman con responsabilidad su papel dentro del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo estructuras sólidas, profesionales y con recursos suficientes para garantizar la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí. Solo mediante la coordinación y el compromiso conjunto, se podrá avanzar hacia un estado que garantice plenamente los derechos humanos de la niñez y adolescencia”.

Reconoció que la instalación de los SIMPINNA implica un reto, pues esto debe llevarse a cabo cada tres años con el cambio de administración municipal, sin embargo, a más de un año de la toma de protesta de la actual administración municipal solo 21 de los 59 municipios del Estado han instalado el SIMIPNNA.

Esta omisión representa una grave limitación para el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado y los municipios en materia de derechos de la infancia, así como para la implementación de políticas públicas coordinadas que garanticen la protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes del Estado.

El fortalecimiento institucional de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, no solo implica su instalación formal, sino también la asignación de recursos humanos y económicos que permitan su operación. La niñez y adolescencia requieren de estructuras locales activas que articulen los esfuerzos de las dependencias municipales y promuevan entornos seguros, libres de violencia y de oportunidades equitativas para su desarrollo.

Puntualizó la legisladora Mireya Vancini que resulta urgente exhortar a los ayuntamientos que aún no han cumplido con esta obligación legal, para que designen de inmediato a la persona titular de su Secretaría Ejecutiva, instalen su Sistema Municipal de Protección Integral, y aseguren la disponibilidad de recursos para su funcionamiento.