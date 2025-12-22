NECESARIO FORTALECER EL DESARROLLO Y LA SUPERACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN: DIP. MARÍA DOLORES ROBLES CHAIREZ

PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DEL BIENESTAR MENTAL DEL PERSONAL DOCENTE

La diputada María Dolores Robles Chairez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para fortalecer el desarrollo y la superación profesional de los docentes, mediante la promoción de procesos de formación, capacitación, actualización y profesionalización, de acuerdo con los resultados de su evaluación diagnostica y en el ámbito específico donde desempeña su labor.

Asimismo, para promover la protección, promoción y atención del bienestar mental del personal docente, ya que la salud mental es un componente indispensable del bienestar integral de las personas y del pleno ejercicio del derecho humano a la salud.

En el contexto educativo, la salud mental del personal docente no solo repercute en su calidad de vida, sino también en el ambiente de enseñanza-aprendizaje, el desempeño académico de los estudiantes y la calidad del sistema educativo en su conjunto; en ese sentido, se pretende establecer en la Ley de la materia el promover en el personal docente la protección, promoción y atención del bienestar mental.

Señala en la exposición de motivos que la labor docente conlleva una alta carga emocional y de responsabilidad, la exposición constante a estrés, exigencias administrativas, carencia de recursos, conflictos escolares, y en muchos casos, violencia o acoso laboral, puede generar afectaciones psicológicas importantes; la pandemia por COVID-19 acentuó estas condiciones, visibilizando el agotamiento emocional y la necesidad urgente de apoyo institucional.

En sentido las y los docentes enfrentan diversos desafíos como carga emocional y psicológica, que puede afectar de manera negativa su salud mental, es importante que los docentes cuenten con una adecuada salud mental para poder mantener relaciones positivas con las y los estudiantes, colegas y padres de familia.

Por ello, es oportuno actualizar el marco jurídico para reforzar las normas donde también se les de atención en salud mental a los docentes, para que cuenten con un desarrollo personal y una salud mental sana y digna, lo cual incide directamente en su calidad de vida, en su equilibrio emocional, y por ende en el fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas que traerá consigo beneficios de calidad educativa en las instituciones del Estado.

Se considera conveniente y técnicamente, adecuar ambos planteamientos para contar con una mejor redacción, más amplia, clara y precisa, que articule de manera coherente cada uno de los elementos claves como lo son la formación continua, la profesionalización, y la evaluación diagnóstica, Esta modificación evitará la duplicidad y fortalecerá el marco normativo, permitiendo diseñar e implementar políticas públicas y programas más claros para la formación de las y los maestros.

La iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.