NECESARIO FORTALECER ACCIONES TENDIENTES A LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO Y UNA CORRECTA SALUD MENTAL EN MENORES DE EDAD.

AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES DEBERÁN ESTABLECER PROGRAMAS PARA PREVENCIÓN DE SUICIDIO Y GARANTIZAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: DIP. BRISSEIRE SÁNCHEZ.

Con el objetivo de que se lleven acciones tendientes a la prevención del suicidio y medidas para contar con una correcta salud mental enfocada a niñas, niños y adolescentes, la diputada Brisseire Sánchez López propuso una iniciativa de reforma a los artículos 46 y 50 de la Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí.

La propuesta establece que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes se deberán coordinar a fin de establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud detecten y atiendan de manera especial los casos con problemas de salud mental, anticipando la prevención del suicidio.

Además, se indica que dichas autoridades deberán elaborar programas, y llevar acciones de apoyo psicológico tendiente a la prevención del suicidio y salud mental, y ejecutar las demás acciones que sean necesarias para garantizar la protección y asistencia social en circunstancias especialmente difíciles.

La legisladora expone que según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se puede entender como un fenómeno complejo que puede afectar a cualquier individuo, sin distinción de edad, género o condición socioeconómica, el cual puede prevenirse, contando con apoyo y asistencia psicológica.

Los beneficios de una buena salud mental, se pueden observar en una buena salud física, y rápida recuperación de enfermedades físicas, relaciones de calidad con las personas del entorno, conseguir un estado de bienestar constante y en general una mejor la calidad de vida de los individuos.

El tema de salud mental es tan relevante, ejemplo de ello, el 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión, enfermedad que cobra mayor impacto en la población; ya que, a nivel nacional y con base a cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), se estima que al menos el 15.4% de población adulta padece depresión.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) reveló que, durante 2020, mil 150 niñas, niños o adolescentes en México decidieron suicidarse, es decir, un promedio de tres casos por día, casi el triple que los registrados por COVID-19, que ascendieron a 392 casos durante el mismo periodo.

Por ello, consideró que estas cifras dejan en claro la necesidad de las autoridades para llevar acciones que ayuden a prevenir el suicidio que se llega a presentar en el grupo de niñas, niños y adolescentes, a los cuales se les debe garantizar el acceso a apoyo y salud mental.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, Juventud y Deporte.