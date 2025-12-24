MUNICIPIOS QUE REGISTREN SUS PROGRAMAS SOCIALES TENDRÁN PREFERENCIA PRESUPUESTAL Y ACCESO A APOYOS ESTATALES Y FEDERALES

SE IMPULSA LA CAPACIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS AL BIENESTAR DE SU POBLACIÓN: DIP. FERNANDO GÁMEZ.

El Congreso del Estado aprobó el Decreto que adiciona el artículo 32 Bis a Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, para establecer que los municipios que implementen programas sociales con al menos dos ejercicios fiscales de operación continua, podrán registrarlos como Programas Prioritarios Municipales ante el Sistema Estatal de Desarrollo Social, el cual deberá ser renovado de manera anual.

La propuesta, presentada por el diputado Fernando Gámez Macías, busca garantizar que los programas sociales brinden múltiples beneficios a nivel individual y comunitario, siendo el principal la reducción de la pobreza y la desigualdad, encaminados a mejorar la calidad de vida, promover la inclusión social y garantizar el acceso a derechos básicos.

El Registro de Programas Prioritarios Municipales ante el Sistema Estatal de Desarrollo Social deberá ser renovado de manera anual y otorgará reconocimiento formal, prioridad en el ejercicio del gasto social municipal y preferencia en la gestión de apoyos estatales y federales. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado establecerá los lineamientos técnicos para dicho registro y evaluación, en coordinación con los ayuntamientos interesados.

Es así como la presente reforma, toma como base lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 115, reconoce la autonomía municipal, lo que representa, la capacidad de los ayuntamientos para generar políticas públicas orientadas al bienestar de su población, destacando la facultad de diseñar y planificar, la implementación de programas sociales municipales, que a la postre representen un mecanismo de atención de las necesidades primordiales de las y los potosinos.

Asimismo estos deben ser considerados como meras herramientas para combatir la brecha de la desigualdad entre la sociedad, actualmente los gobiernos federal y estatal respectivamente, han llevado acciones encaminadas a promover e implementar una serie de programas sociales, cuya finalidad es mejorar las condiciones de vida de todos los sectores de la sociedad.

De modo tal, que se han encargado de establecer programas que benefician a niños, jóvenes, adultos mayores y en general a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los considerados como vulnerables, por ello con esta reforma se incorpora la posibilidad de los municipios de registrar Programas Prioritarios Municipales ante el Sistema Estatal de Desarrollo Social, a fin de que tengan preferencia presupuestal y acceso a apoyos estatales y federales.