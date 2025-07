LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA QUE OFERTARÁN LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL, SERÁN DE GRAN BENEFICIO PARA LOS TRABAJADORES DE SLP

SE PRETENDEN HACER UN MILLÓN DE VIVIENDAS, 500 MIL PARA DERECHOHABIENTES Y 500 MIL PARA NO DERECHOHABIENTES DEL INFONAVIT: DIP. CÉSAR ARTURO LARA ROCHA

El diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable de la LXIV Legislatura, indicó que será de beneficio para los trabajadores del estado los programas de vivienda que ofertarán los Gobiernos Estatal y Federal.

Recordó que se pretenden hacer un millón de viviendas, 500 mil para derechohabientes y 500 mil para no derechohabientes del INFONAVIT, lo cual será de beneficio para los trabajadores ante la escasez de vivienda económica.

“Creo que ese programa puede ayudar porque si vemos en el padrón, en los inmobiliarios no hay vivienda económica en San Luis Potosí; hoy creo que hay una base de trabajadores que pudieran tener acceso a vivienda pero no le llegan con los créditos que tienen, porque si un trabajador que tiene poco tiempo laborando y que tiene un salario promedio, estamos hablando que a lo mejor difícilmente alcanza los seiscientos cincuenta mil pesos, setecientos mil pesos, y con eso evidentemente no alcanza para una vivienda digna”.

Precisó que para los inmobiliarios, construir vivienda económica no representa negocio porque tendrían que hacerlo por volumen, y en San Luis Potosí existe poca reserva territorial para este fin.

“Yo creo que atinadamente el Gobernador del Estado le está apostando por Ciudad Satélite, creo que hoy ha crecido, tiene servicios que antes no tenía, tiene comercios, tiene una zona industrial cercana. Creo que si alguien se atreviera a invertir, yo creo que tendría que ser aquel lado de la ciudad, por el costo de la tierra y por la posibilidad de desarrollo que puede tener aquella área en razón de los programas que tanto el INFONAVIT como el Gobierno del Estado pretenden desarrollar en Ciudad Satélite”.