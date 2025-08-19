18.2 C
CONGRESO

LOS MUNICIPIOS DEBEN INCLUIR EN SUS PROYECTOS LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

By Redacción
martes, agosto 19, 2025

ALGUNOS NO CUENTAN CON PLANTAS TRATADORAS Y LAS QUE ESTÁN EN OPERACIÓN NO TIENEN EL MANTENIMIENTO ADECUADO: DIP. NANCY JEANINE GARCÍA MARTÍNEZ

La diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua de la LXIV Legislatura, señaló la importancia que los municipios cuenten con plantas tratadoras de aguas residuales, por lo cual exhortó a los presidentes municipales y directivos de organismos operadores de agua a que los incluyan en sus proyectos de infraestructura.

“En algunos municipios no existen las plantas tratadoras y, las que existen no están activas, es decir, no están trabajando, no están siendo funcionales. Yo les hago el llamado de que justamente esa infraestructura también se contemple dentro de sus proyectos municipales, en el tema de infraestructura de agua. Algunos organismos me lo han manifestado, que sí están en el interés de reactivar sus plantas tratadoras. Sin embargo, se han quedado un poco o un tanto rezagados en el tema de recursos”.

Precisó que se está a tiempo de realizar una buena planeación, partiendo de los cobros por concepto de cuotas y tarifas, para establecer los proyectos hidráulicos que se desarrollen en el siguiente ejercicio fiscal.

“Sabemos que los organismos operadores van recaudando de sus cuotas y tarifas, y los municipios que no tienen organismo operador y que dependen directamente del presupuesto del Ayuntamiento, pues que entonces se analice justamente sus iniciativas o propuestas de ingreso y egresos los proyectos a donde se destinen los recursos y que se priorice tanto el tema de las plantas tratadoras y la infraestructura de drenaje”.

La legisladora García Martínez señaló que una parte importante es la gestión de recursos con otras instancias, como es el caso de CONAGUA, para buscar la coordinación de esfuerzos en materia de saneamiento del agua.

